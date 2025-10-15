بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.. إجراءات ضد أجانب احتفلوا باغتيال تشارلي كيرك

ألغت ، تأشيرات ستة أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة باغتيال الناشط تشارلي كيرك.

وذكرت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء: " غير ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأميركيين".

وأوضحت الوزارة، أن الأجانب الذين ألغيت تأشيراتهم يحملون جنسيات جنوب ، الأرجنتين، المكسيك، البرازيل، وباراجواي.



وقالت الوزارة إن مواطنا أرجنتينيا اتهم كيرك في أحد المنشورات بـ"نشر خطاب عنصري ومعادٍ للأجانب وللنساء".



وأضافت أن أجنبيا آخر كتب منشورا باللغة قال فيه: "عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي ".



وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين قالت إنهم احتفلوا باغتيال كيرك خلال فعالية بجامعة يوتا الشهر الماضي.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي، ، منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.





