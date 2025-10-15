25
عربي-دولي
بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.. إجراءات ضد أجانب احتفلوا باغتيال تشارلي كيرك
Lebanon 24
15-10-2025
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغت
وزارة الخارجية الأميركية
، تأشيرات ستة أجانب بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة باغتيال الناشط تشارلي كيرك.
Advertisement
وذكرت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء: "
الولايات المتحدة
غير ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأميركيين".
وأوضحت الوزارة، أن الأجانب الذين ألغيت تأشيراتهم يحملون جنسيات جنوب
أفريقيا
، الأرجنتين، المكسيك، البرازيل،
ألمانيا
وباراجواي.
وقالت الوزارة إن مواطنا أرجنتينيا اتهم كيرك في أحد المنشورات بـ"نشر خطاب عنصري ومعادٍ للأجانب وللنساء".
وأضافت أن أجنبيا آخر كتب منشورا باللغة
الألمانية
قال فيه: "عندما يموت الفاشيون، لا يشتكي
الديمقراطيون
".
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين قالت إنهم احتفلوا باغتيال كيرك خلال فعالية بجامعة يوتا الشهر الماضي.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، منح كيرك وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.
