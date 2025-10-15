الأردن.. 43 إصابة جراء تسرّب كيميائي في أحد مصانع العقبة

Advertisement

أعلنت السلطات يوم الثلاثاء، عن إصابة العشرات جراء تسرب كيميائي داخل أحد المصانع في محافظة العقبة، مؤكدة أن حالتهم الصحية .وفي تصريحات لقناة " "، أوضح محافظ العقبة أيمن العوايشة، أن عدد المصابين في حادثة تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في المحافظة بلغ 43 إصابة.وأشار العوايشة إلى أن جميع الحالات تحت السيطرة الصحية، مبينا أن ستة من المصابين تتراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وسيتم إدخالهم للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد.أما عن باقي المصابين، فأكد محافظ العقبة أنهم بحالة جيدة وتم التعامل مع إصاباتهم ميدانيا أو داخل المستشفيات.وعن تفاصيل هذه الحادثة، أشار الناطق الإعلامي باسم مديرية في وقت سابق، إلى أن طواقم الدفاع المدني في العقبة، وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة، تعاملت مع تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك من أحد المصانع، ما أدى إلى تشكّل سحابة كيميائية بمساحة تُقدر بـ400 ، وانتشار الأبخرة في محيط الموقع.وذكر المتحدث نفسه أن الحادث أسفر مبدئيا عن إصابة 33 شخصا بضيق في التنفس، نُقلوا إلى المستشفيات، فيما أُدخلت حالتان إلى العناية الحثيثة، قبل أن تعلن الجهات المعنية لاحقا ارتفاع العدد إلى 43 إصابة.وأوضح الأمن العام أن الفريق الفني التابع للمصنع استجاب بشكل فوري للتسرّب، وبدأ في تنفيذ إجراءات احتوائه. (روسيا اليوم)