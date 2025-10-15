Advertisement

عربي-دولي

الأردن.. 43 إصابة جراء تسرّب كيميائي في أحد مصانع العقبة

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:35
أعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء، عن إصابة العشرات جراء تسرب كيميائي داخل أحد المصانع في محافظة العقبة، مؤكدة أن حالتهم الصحية تحت السيطرة.
وفي تصريحات لقناة "المملكة"، أوضح محافظ العقبة أيمن العوايشة، أن عدد المصابين في حادثة تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في المحافظة بلغ 43 إصابة.

وأشار العوايشة إلى أن جميع الحالات تحت السيطرة الصحية، مبينا أن ستة من المصابين تتراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وسيتم إدخالهم للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد.

أما عن باقي المصابين، فأكد محافظ العقبة أنهم بحالة جيدة وتم التعامل مع إصاباتهم ميدانيا أو داخل المستشفيات.

وعن تفاصيل هذه الحادثة، أشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في وقت سابق، إلى أن طواقم الدفاع المدني في العقبة، وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة، تعاملت مع تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك من أحد المصانع، ما أدى إلى تشكّل سحابة كيميائية بمساحة تُقدر بـ400 متر مربع، وانتشار الأبخرة في محيط الموقع.

وذكر المتحدث نفسه أن الحادث أسفر مبدئيا عن إصابة 33 شخصا بضيق في التنفس، نُقلوا إلى المستشفيات، فيما أُدخلت حالتان إلى العناية الحثيثة، قبل أن تعلن الجهات المعنية لاحقا ارتفاع العدد إلى 43 إصابة.

وأوضح الأمن العام الأردني أن الفريق الفني التابع للمصنع استجاب بشكل فوري للتسرّب، وبدأ في تنفيذ إجراءات احتوائه. (روسيا اليوم)
