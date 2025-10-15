25
عربي-دولي
600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح
Lebanon 24
15-10-2025
|
01:04
ذكرت هيئة البث العامة
الإسرائيلية
"كان"، اليوم الأربعاء، أن
إسرائيل
قررت المضي قدما في فتح معبر
رفح
بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 3 محتجزين.
وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة
حماس
تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.
وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم.
وأمس الثلاثاء، سلمت حماس رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، في مؤشر على إحراز بعض التقدم بعد سلسلة من الانتكاسات التي وقعت خلال اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خطته لإنهاء الحرب في غزة.
وقال الجيش
الإسرائيلي
الثلاثاء إنه تسلم 4 توابيت من
الصليب الأحمر
عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل عند الساعة 2100 بتوقيت غرينتش لإجراء فحوص الطب الشرعي. (سكاي نيوز)
