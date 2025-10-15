Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على أي انتهاك حدودي

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:50
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: سنرد على أي انتهاك قرب الخط الأصفر.
وأكد كاتس "أن الجيش متأهب على طول الخط الأصفر بقطاع غزة".
وأشار الى "أن أحبطنا أمس محاولات مسلحين للاقتراب من الخط الأصفر. (الحدث)
