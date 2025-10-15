15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات على حدود أفغانستان وباكستان

Advertisement

قُتل خمسة عشر مدنيا وجُرح العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود بين وباكستان، على ما أعلن مسؤولون أفغان لوكالة "فرانس برس" اليوم .في منطقة سبين بولدك الأفغانية، اندلعت اشتباكات خلال الليل تخللها إطلاق قذائف هاون، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا.وأكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان هذه الحصيلة ل "فرانس برس"، قائلا :"إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات". (الوكالة الوطنية)