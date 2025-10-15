Advertisement

15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات على حدود أفغانستان وباكستان

15-10-2025 | 02:30
قُتل خمسة عشر مدنيا وجُرح العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، على ما أعلن مسؤولون أفغان لوكالة "فرانس برس" اليوم .
في منطقة سبين بولدك الأفغانية، اندلعت اشتباكات خلال الليل تخللها إطلاق قذائف هاون، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا.

وأكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان باراك هذه الحصيلة ل "فرانس برس"، قائلا :"إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

أفغانستان

باراك

الحص

دنيا

الوك

