15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات على حدود أفغانستان وباكستان
Lebanon 24
15-10-2025
|
02:30
A-
A+
قُتل خمسة عشر مدنيا وجُرح العشرات في اشتباكات جديدة على الحدود بين
أفغانستان
وباكستان، على ما أعلن مسؤولون أفغان لوكالة "فرانس برس" اليوم .
في منطقة سبين بولدك الأفغانية، اندلعت اشتباكات خلال الليل تخللها إطلاق قذائف هاون، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا.
وأكد المسؤول في مستشفى منطقة سبين بولدك عبد الجان
باراك
هذه الحصيلة ل "فرانس برس"، قائلا :"إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات". (الوكالة الوطنية)
