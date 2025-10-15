Advertisement

عربي-دولي

زيارة رسمية للشرع إلى روسيا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

Lebanon 24
15-10-2025 | 02:42
أعلن الكرملين أن المحادثات التي سيجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في موسكو ستركز على آفاق تطوير العلاقات الروسية السورية والتطورات في الشرق الأوسط.
ويجري الرئيس الشرع زيارة رسمية إلى روسيا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء السورية" (سانا).
بدورها، أفادت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية لـ"سانا"، بأنه من المقرر أن يلتقي الشرع خلال الزيارة مع بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.

 
