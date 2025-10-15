زيارة رسمية للشرع إلى روسيا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

Advertisement

أعلن الكرملين أن المحادثات التي سيجريها مع الرئيس السوري أحمد في ستركز على تطوير العلاقات الروسية والتطورات في .ويجري الرئيس الشرع زيارة رسمية إلى ، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي، بحسب ما ذكرت " السورية" (سانا).بدورها، أفادت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية لـ"سانا"، بأنه من المقرر أن يلتقي الشرع خلال الزيارة مع ، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.كما سيلتقي الشرع الجالية السورية في روسيا.