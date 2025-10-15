26
عربي-دولي
القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة وتحاصر أخرى
Lebanon 24
15-10-2025
|
02:47
أسقطت القوات الروسية 59 مسيّرة أوكرانية ودمرتها خلال ليل الثلاثاء ـ الأربعاء.
وأفادت
وزارة الدفاع الروسية
أن قوات تابعة لها تحاصر وحدات عسكرية أوكرانية في بلدة بمقاطعة دونيتسك، إضافة إلى قوات أخرى نجحت في السيطرة على بلدة جديدة في
المقاطعة
ذاتها.
وقالت الوزارة في بيان آخر اليوم الأربعاء إن القوات الروسية باتت تحاصر وحدات تابعة للقوات
الأوكرانية
في بلدة درونوفكا في مقاطعة دونيتسك.
وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الوزارة أمس الثلاثاء أن القوات الروسية "حررت بلدة بالاغان في
جمهورية
دونيتسك الشعبية".
من ناحية ثانية، أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء عشرات البلدات قرب مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، أمس الثلاثاء، وعزت ذلك إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية.
بعد الإعدامات الميدانية في غزة.. مصدر بحماس: تمت وفق الإجراءات القانونية
Lebanon 24
بعد الإعدامات الميدانية في غزة.. مصدر بحماس: تمت وفق الإجراءات القانونية
04:51 | 2025-10-15
15/10/2025 04:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: تحديات لوجستية تواجه توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
Lebanon 24
نيويورك تايمز: تحديات لوجستية تواجه توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
04:30 | 2025-10-15
15/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟
Lebanon 24
بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟
03:54 | 2025-10-15
15/10/2025 03:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: "فتح معبر ربح سيستغرق وقتاً"
Lebanon 24
إسرائيل: "فتح معبر ربح سيستغرق وقتاً"
03:54 | 2025-10-15
15/10/2025 03:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأكيد الطب الشرعي.. عائلات 3 محتجزين إسرائيليين تؤكد التعرف على رفاتهم
Lebanon 24
بعد تأكيد الطب الشرعي.. عائلات 3 محتجزين إسرائيليين تؤكد التعرف على رفاتهم
03:40 | 2025-10-15
15/10/2025 03:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
