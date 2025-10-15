Advertisement

القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة وتحاصر أخرى

Lebanon 24
15-10-2025 | 02:47
أسقطت القوات الروسية 59 مسيّرة أوكرانية ودمرتها خلال ليل الثلاثاء ـ الأربعاء. 

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات تابعة لها تحاصر وحدات عسكرية أوكرانية في بلدة بمقاطعة دونيتسك، إضافة إلى قوات أخرى نجحت في السيطرة على بلدة جديدة في المقاطعة ذاتها.
وقالت الوزارة في بيان آخر اليوم الأربعاء إن القوات الروسية باتت تحاصر وحدات تابعة للقوات الأوكرانية في بلدة درونوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الوزارة أمس الثلاثاء أن القوات الروسية "حررت بلدة بالاغان في جمهورية دونيتسك الشعبية".

من ناحية ثانية، أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء عشرات البلدات قرب مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، أمس الثلاثاء، وعزت ذلك إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية.
 
