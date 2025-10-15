القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة وتحاصر أخرى

Advertisement

أسقطت القوات الروسية 59 مسيّرة أوكرانية ودمرتها خلال ليل الثلاثاء ـ الأربعاء.وأفادت أن قوات تابعة لها تحاصر وحدات عسكرية أوكرانية في بلدة بمقاطعة دونيتسك، إضافة إلى قوات أخرى نجحت في السيطرة على بلدة جديدة في ذاتها.وقالت الوزارة في بيان آخر اليوم الأربعاء إن القوات الروسية باتت تحاصر وحدات تابعة للقوات في بلدة درونوفكا في مقاطعة دونيتسك.وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الوزارة أمس الثلاثاء أن القوات الروسية "حررت بلدة بالاغان في دونيتسك الشعبية".من ناحية ثانية، أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء عشرات البلدات قرب مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، أمس الثلاثاء، وعزت ذلك إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية.