عربي-دولي

واشنطن ترفض تمويل صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا وزيلينسكي في مأزق

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:12
Doc-P-1429634-638961200360500904.jpg
Doc-P-1429634-638961200360500904.jpg photos 0
ذكرت قناة Welt الألمانية أن فلاديمير زيلينسكي يواجه مشكلة مالية تتعلق بتمويل صفقة صواريخ "توماهوك" الأمريكية قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفض تمويلها.
وأوضحت القناة أن الإدارة الأمريكية ترفض تغطية تكاليف الصواريخ، وتطالب كييف بدفع ثمنها الكامل في حال تمت الموافقة على توريدها، مشيرة إلى أن الحلفاء الأوروبيين لم يتوصلوا بعد إلى خطة موحدة لتمويل الصفقة.

وأضافت أن نوايا ترامب الحقيقية بشأن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ لا تزال غير واضحة، رغم إعلانه مؤخرا أنه اتخذ قرارا مبدئيا بشأن الصفقة، لكنه يرغب أولا في معرفة كيف ستستخدم كييف هذا السلاح.

ولفتت إلى أن الحلفاء الأوروبيين لا يملكون حتى الآن استراتيجية موحدة بشأن تمويل هذه الصواريخ. (روسيا اليوم)
دونالد ترامب

روسيا اليوم

الأوروبيين

الألمانية

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

واشنطن

