واشنطن ترفض تمويل صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا وزيلينسكي في مأزق

ذكرت قناة Welt أن فلاديمير زيلينسكي يواجه مشكلة مالية تتعلق بتمويل صفقة صواريخ "توماهوك" الأمريكية قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي الذي يرفض تمويلها.وأوضحت القناة أن الإدارة الأمريكية ترفض تغطية تكاليف الصواريخ، وتطالب كييف بدفع ثمنها الكامل في حال تمت الموافقة على توريدها، مشيرة إلى أن الحلفاء لم يتوصلوا بعد إلى خطة موحدة لتمويل الصفقة.وأضافت أن نوايا الحقيقية بشأن تزويد بهذه الصواريخ لا تزال غير واضحة، رغم إعلانه مؤخرا أنه اتخذ قرارا مبدئيا بشأن الصفقة، لكنه يرغب أولا في معرفة كيف ستستخدم كييف هذا السلاح.ولفتت إلى أن الحلفاء الأوروبيين لا يملكون حتى الآن استراتيجية موحدة بشأن تمويل هذه الصواريخ. (روسيا اليوم)