البابا لاون الرابع عشر التقى العاهل الأردني والملكة رانيا.. وهذا ما تم بحثه

وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء الحرص على الحفاظ على الأماكن ورعايتها.



ووجه الملك عبدالله الثاني دعوة للبابا لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في المملكة.



وشدد على استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في ، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، محذرا من الاعتداءات على هذه المقدسات.



وحذر العاهل الأردني من ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بكميات كافية لجميع المناطق.



ولفت إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة المستقلة، ويحقق الازدهار لشعوب الإقليم.



وتناول اللقاء أيضا المساعي المشتركة لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم.





