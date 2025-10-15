26
عربي-دولي
البابا لاون الرابع عشر التقى العاهل الأردني والملكة رانيا.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
15-10-2025
|
03:22
A-
A+
التقى العاهل
الأردني
الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله أمس الثلاثاء قداسة البابا لاون الرابع عشر في الفاتيكان.
وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء الحرص على الحفاظ على الأماكن
الدينية
المسيحية
في الأردن
ورعايتها.
وركز اللقاء، الذي يعتبر الأول للعاهل الأردني بالبابا لاون الرابع عشر منذ تنصيبه، على العلاقات الوثيقة بين
الأردن
والفاتيكان، وسبل التعاون لتحقيق السلام، وتعزيز قيم التسامح والحوار.
ووجه الملك عبدالله الثاني دعوة للبابا لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في المملكة.
وشدد على استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في
القدس
، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، محذرا من الاعتداءات
الإسرائيلية
على هذه المقدسات.
وحذر العاهل الأردني من ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بكميات كافية لجميع المناطق.
ولفت إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة
الفلسطينية
المستقلة، ويحقق الازدهار لشعوب الإقليم.
وتناول اللقاء أيضا المساعي المشتركة لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
