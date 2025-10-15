إسرائيل: لن نساوم على ملف المختطفين لدى حماس

Advertisement

أكد مكتب أن حكومته ملتزمة بإعادة جميع الأسرى لدى " " "الذين لقوا حتفهم ليدفنوا في وطنهم بطريقة تليق بهم".وقال المكتب في بيان إن "منظمة حماس الإرهابية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء، وإعادة جميع المختطفين ضمن تنفيذ الاتفاق القائم"، مشددا على أن "لن تساوم على هذا الملف، ولن تدخر أي جهد حتى تتم إعادة جميع المختطفين، حتى آخر واحد منهم".وأضاف البيان أن "الجهود مستمرة على المستويين الميداني والدبلوماسي، بالتعاون مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بدقة، بما يشمل استعادة جثامين المختطفين الذين لم يُعادوا بعد".ويأتي هذا التصريح في أعقاب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في بعد حرب استمرت عامين. (روسيا اليوم)