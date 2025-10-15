Advertisement

إسرائيل: لن نساوم على ملف المختطفين لدى حماس

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:33
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ملتزمة بإعادة جميع الأسرى لدى "حماس" "الذين لقوا حتفهم ليدفنوا في وطنهم بطريقة تليق بهم".
وقال المكتب في بيان إن "منظمة حماس الإرهابية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء، وإعادة جميع المختطفين ضمن تنفيذ الاتفاق القائم"، مشددا على أن إسرائيل "لن تساوم على هذا الملف، ولن تدخر أي جهد حتى تتم إعادة جميع المختطفين، حتى آخر واحد منهم".


وأضاف البيان أن "الجهود الإسرائيلية مستمرة على المستويين الميداني والدبلوماسي، بالتعاون مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بدقة، بما يشمل استعادة جثامين المختطفين الذين لم يُعادوا بعد".

ويأتي هذا التصريح في أعقاب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة بعد حرب استمرت عامين. (روسيا اليوم)
