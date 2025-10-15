بعد تأكيد الطب الشرعي.. عائلات 3 محتجزين إسرائيليين تؤكد التعرف على رفاتهم

Advertisement

بعد تأكيد صادر عن المعهد الوطني للطب الشرعي، تعرفت 3 عائلات إسرائيلية على هوية 3 رفات لمحتجزين إسرائيليين من بين الرفات الأربعة، الذين أعادتهم مساء أمس الثلاثاء في غزة.وكتبت عائلة أورييل باروخ، البالغ 35 عاما والذي كان يقيم في ، وتم احتجازه في السابع من تشرين الأول 2023 قائلة: "ببالغ الحزن والألم، نعلن عن عودة جثمان عزيزنا أورييل باروخ من بعد عامين طويلين من الدعاء والأمل والإيمان".كما أعلن أقارب تمير نمرودي وإيتان ليفي عودة جثمانيهما إلى .وكان إيتان ليفي، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 53 عاما، قد قُتل بعدما أوصل صديقة له إلى كيبوتس بئيري صبيحة هجوم حماس.أما تمير نمرودي، وهو جندي يبلغ 18 عاما، فقد احتجزته حماس في على حدود غزة.وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن إحدى الجثث الأربع التي تم تسليمها من غزة ليست لشخص إسرائيلي، مشيرة إلى أن تتواصل مع الوسطاء وتدرس كيفية الرد.(سكاي نيوز)