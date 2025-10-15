Advertisement

عربي-دولي

بعد تأكيد الطب الشرعي.. عائلات 3 محتجزين إسرائيليين تؤكد التعرف على رفاتهم

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1429654-638961219858622264.jpg
Doc-P-1429654-638961219858622264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تأكيد صادر عن المعهد الوطني للطب الشرعي، تعرفت 3 عائلات إسرائيلية على هوية 3 رفات لمحتجزين إسرائيليين من بين الرفات الأربعة، الذين أعادتهم حماس مساء أمس الثلاثاء في غزة.
Advertisement

وكتبت عائلة أورييل باروخ، البالغ 35 عاما والذي كان يقيم في القدس، وتم احتجازه في السابع من تشرين الأول 2023 قائلة: "ببالغ الحزن والألم، نعلن عن عودة جثمان عزيزنا أورييل باروخ من قطاع غزة بعد عامين طويلين من الدعاء والأمل والإيمان".

كما أعلن أقارب تمير نمرودي وإيتان ليفي عودة جثمانيهما إلى إسرائيل.

وكان إيتان ليفي، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 53 عاما، قد قُتل بعدما أوصل صديقة له إلى كيبوتس بئيري صبيحة هجوم حماس.

أما تمير نمرودي، وهو جندي يبلغ 18 عاما، فقد احتجزته حماس في قاعدة عسكرية على حدود غزة.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن إحدى الجثث الأربع التي تم تسليمها من غزة ليست لشخص إسرائيلي، مشيرة إلى أن تل أبيب تتواصل مع الوسطاء وتدرس كيفية الرد.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: مقابل الإفراج عن رفات إسرائيلي محتجز تفرج إسرائيل عن رفات 15 فلسطينيا قتلى
lebanon 24
15/10/2025 12:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: جثامين 4 رهائن وصلت إلى إسرائيل وهي في طريقها إلى مركز الطب الشرعي للتعرّف على هوياتهم
lebanon 24
15/10/2025 12:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين إسرائيليين: الإجراءات المتخذة ضد حماس سببها عدم تسليم رفات المحتجزين لديها
lebanon 24
15/10/2025 12:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تمت دعوة عائلات الرهائن للاستعداد للذهاب إلى قاعدة رعيم العسكرية لاستقبال المحتجزين
lebanon 24
15/10/2025 12:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24

قاعدة عسكرية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

قطاع غزة

إسرائيل

تل أبيب

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:51 | 2025-10-15
04:30 | 2025-10-15
03:54 | 2025-10-15
03:54 | 2025-10-15
03:33 | 2025-10-15
03:22 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24