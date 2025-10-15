Advertisement

عربي-دولي

بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:54
قفزت ثروة الملك تشارلز الثالث هذا العام من نحو 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) إلى 640 مليون جنيه إسترليني (854 مليون دولار). 
وكشفت قائمة أثرياء "صنداي تايمز" أن ثروة الملك تشارلز تخطّت ثروة والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، التي قُدّرت عام 2022 بنحو 370 مليون جنيه إسترليني (493 مليون دولار)، أي أقل بـ270 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) من ثروته الحالية، مشيرةً الى أن هذا الارتفاع الكبير سببه محفظة الاستثمارات التي ورثها الملك عن والدته، بالإضافة إلى إعفائه من ضريبة الميراث التي كان من الممكن أن تصل نسبتها إلى 40% على الأصول الكبيرة. 

أما الأمير ويليام، فتبلغ ثروته نحو 100 مليون جنيه إسترليني، في حين تُقدّر ثروة الأمير هاري بـ45 مليون جنيه إسترليني من ميراثه الملكي وصفقاته الإعلامية مع "نتفليكس" و"سبوتيفاي".
