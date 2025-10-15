بالأرقام: ثروة الملك تشارلز تتخطى ثروة والدته الراحلة ماذا عن ويليام وهاري؟

Advertisement

قفزت ثروة الملك هذا العام من نحو 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) إلى 640 مليون جنيه إسترليني (854 مليون دولار).وكشفت قائمة أثرياء "صنداي تايمز" أن ثروة الملك تخطّت ثروة والدته الراحلة ، التي قُدّرت عام 2022 بنحو 370 مليون جنيه إسترليني (493 مليون دولار)، أي أقل بـ270 مليون جنيه إسترليني (360 مليون دولار) من ثروته الحالية، مشيرةً الى أن هذا الارتفاع الكبير سببه محفظة الاستثمارات التي ورثها الملك عن والدته، بالإضافة إلى إعفائه من ضريبة الميراث التي كان من الممكن أن تصل نسبتها إلى 40% على الأصول الكبيرة.أما الأمير ، فتبلغ ثروته نحو 100 مليون جنيه إسترليني، في حين تُقدّر ثروة الأمير هاري بـ45 مليون جنيه إسترليني من ميراثه الملكي وصفقاته الإعلامية مع "نتفليكس" و"سبوتيفاي".