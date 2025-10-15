استقالة محتملة لويتكوف.. ما مستقبل الدور الأميركي في غزة؟

Advertisement

أفادت صحيفة معاريف بأن المبعوث الأميركي إلى ستيف ويتكوف يعتزم تقديم استقالته من إدارة الرئيس ، تمهيداً للعودة إلى عالم الأعمال العقارية.ويأتي هذا القرار المحتمل بعد أشهر من النشاط المكثف في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ، ما يثير تساؤلات حول مستقبل انخراط في المراحل التالية من خطة السلام الأميركية.ويُعد ويتكوف، وهو رجل أعمال من وشريك قديم لترامب، من أبرز الوسطاء الذين ساهموا في بلورة اتفاق الهدنة. وقد عُرف بدوره الإنساني في المفاوضات بعد لقائه القيادي في " " خليل الحية، حيث جمعتهما تجربة شخصية بفقدان الابن، وقال حينها إنه «يتفهم ألم الأب المفجوع»، وهو ما دفعه إلى السعي لإنهاء الحرب.وبحسب الباحث في "معهد للاستراتيجية والأمن" أرئيل أدموني، فإن مغادرة ويتكوف "قد تترك فراغاً دبلوماسياً كبيراً في مسار التسوية"، مشيراً إلى أن وجوده كان "عامل ثقة أساسياً لدى الأطراف العربية والدولية".