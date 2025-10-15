Advertisement

عربي-دولي

استقالة محتملة لويتكوف.. ما مستقبل الدور الأميركي في غزة؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:29
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم تقديم استقالته من إدارة الرئيس دونالد ترامب، تمهيداً للعودة إلى عالم الأعمال العقارية.
ويأتي هذا القرار المحتمل بعد أشهر من النشاط المكثف في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل انخراط واشنطن في المراحل التالية من خطة السلام الأميركية.

ويُعد ويتكوف، وهو رجل أعمال من نيويورك وشريك قديم لترامب، من أبرز الوسطاء الذين ساهموا في بلورة اتفاق الهدنة. وقد عُرف بدوره الإنساني في المفاوضات بعد لقائه القيادي في "حماس" خليل الحية، حيث جمعتهما تجربة شخصية بفقدان الابن، وقال حينها إنه «يتفهم ألم الأب المفجوع»، وهو ما دفعه إلى السعي لإنهاء الحرب.

وبحسب الباحث في "معهد القدس للاستراتيجية والأمن" أرئيل أدموني، فإن مغادرة ويتكوف "قد تترك فراغاً دبلوماسياً كبيراً في مسار التسوية"، مشيراً إلى أن وجوده كان "عامل ثقة أساسياً لدى الأطراف العربية والدولية".
 
