Advertisement

عربي-دولي

مصادر إسرائيلية: إحدى الجثث التي سلّمتها حماس لا تعود لرهينة إسرائيلي

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1429699-638961287107566725.png
Doc-P-1429699-638961287107566725.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت شبكة CNN نقلاً عن مصدرين إسرائيليين أن إحدى الجثث الأربع التي سلّمتها حركة حماس لإسرائيل مساء الثلاثاء لم يتم التعرف عليها كجثة رهينة إسرائيلية، مرجحين أن الرفات تعود لفلسطيني من غزة.
Advertisement

وقال أحد المصدرين إن الأمر يبدو "خطأ في التعرف على الهوية" وليس محاولة متعمدة، فيما أشار المصدر الآخر إلى أن إسرائيل تأمل في تسلّم جثث إضافية لاحقاً اليوم.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان ما جرى في فبراير الماضي، عندما سلّمت "حماس" جثة زعمت أنها تعود للإسرائيلية شيري بيباس، ليتضح لاحقاً أنها تعود لامرأة فلسطينية.

وفي ظل بطء وتيرة تسليم الرفات، قيّدت إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، إذ أعلنت الأمم المتحدة أن تل أبيب خفّضت عدد الشاحنات الإنسانية المسموح بدخولها إلى النصف تقريباً، مع تعليق إدخال الوقود والغاز باستثناء الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "المهمة لم تنته بعد"، داعياً "حماس" إلى تسليم جميع الرهائن القتلى، فيما تواصل مصر جهود الوساطة في المراحل التالية من اتفاق الهدنة.
 
(CNN)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث التي تسلمناها لا تنتمي لأي من الرهائن
lebanon 24
15/10/2025 14:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية: نأمل أن تسلمنا حماس المزيد من الجثث اليوم
lebanon 24
15/10/2025 14:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: يجري التحقق من احتمال أن إحدى جثث الرهائن الأربعة التي تم تسليمها لا تعود لرهينة إسرائيلي
lebanon 24
15/10/2025 14:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية الجثث الأربع التي استلمها من حماس
lebanon 24
15/10/2025 14:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

اتفاق الهدنة

وقال الرئيس

إسرائيل

تل أبيب

دونالد

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2025-10-15
07:00 | 2025-10-15
06:48 | 2025-10-15
06:35 | 2025-10-15
06:30 | 2025-10-15
06:25 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24