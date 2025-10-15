مصادر إسرائيلية: إحدى الجثث التي سلّمتها حماس لا تعود لرهينة إسرائيلي

Advertisement

ذكرت شبكة CNN نقلاً عن مصدرين إسرائيليين أن إحدى الجثث الأربع التي سلّمتها حركة لإسرائيل مساء الثلاثاء لم يتم التعرف عليها كجثة رهينة إسرائيلية، مرجحين أن الرفات تعود لفلسطيني من غزة.وقال أحد المصدرين إن الأمر يبدو "خطأ في التعرف على الهوية" وليس محاولة متعمدة، فيما أشار المصدر الآخر إلى أن تأمل في تسلّم جثث إضافية لاحقاً اليوم.ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان ما جرى في فبراير الماضي، عندما سلّمت "حماس" جثة زعمت أنها تعود للإسرائيلية شيري بيباس، ليتضح لاحقاً أنها تعود لامرأة فلسطينية.وفي ظل بطء وتيرة تسليم الرفات، قيّدت إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، إذ أعلنت أن خفّضت عدد الشاحنات الإنسانية المسموح بدخولها إلى النصف تقريباً، مع تعليق إدخال الوقود والغاز باستثناء الاحتياجات الإنسانية العاجلة.الأميركي إن "المهمة لم تنته بعد"، داعياً "حماس" إلى تسليم جميع الرهائن القتلى، فيما تواصل مصر جهود الوساطة في المراحل التالية من .