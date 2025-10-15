Advertisement

عربي-دولي

في أفغانستان.. آلاف العائلات بلا مأوى مع اقتراب الشتاء

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:35
حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن عشرات الآلاف من العائلات في أفغانستان لا تزال تفتقر إلى المأوى والمساعدات الإنسانية مع اقتراب الشتاء، وذلك بعد مرور شهر على زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات ضرب جنوب شرق البلاد.
وفي 31 آب الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت شدته 6 درجات، ولايات كونار وننغرهار ولغمان ونورستان شرقي أفغانستان، تسبب بمصرع 2205 أشخاص، وإصابة 3640 آخرين، كما تسبب في تدمير قرابة 9 آلاف منزل، بينما لا تزال عشرات الآلاف من العائلات تعيش في الخيام أو ملاجئ مؤقتة أو تحت السماء المفتوحة.

وأكد بيان للصليب الأحمر الدولي أنه توصل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأفغاني من تقديم الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والغذاء والمساعدات النقدية لما يقرب من 90 ألف شخص، لكن الاحتياجات لا تزال هائلة.

وقال البيان إنه "في أعقاب الكارثة مباشرة، قامت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني بنشر 13 فريقا صحيا متنقلا بدعم من شبكة الاتحاد، حيث قدمت أكثر من 5900 استشارة خارجية، ورعاية صحية للأمهات، ودعما نفسيا اجتماعيا، كما تم إنشاء مخيمات مؤقتة في إقليم كونار، تستضيف أكثر من 11 ألف نازح، وتوفر الخيام والوجبات الساخنة والمياه النقية والمواد المنزلية الأساسية".


وبحسب جوي سينغال رئيس وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أفغانستان فإن الخيام ليست كافية مع دخول الشتاء، مؤكدا أن آلاف العائلات تحتاج إلى مأوى آمن ودافئ وكريم للبقاء على قيد الحياة خلال الأشهر الباردة المقبلة.

وذكر أن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أطلق نداء طوارئ لجمع 25 مليون فرنك سويسري، لكن لم يتم تغطية سوى 31% منه حتى الآن. ومن دون دعم إضافي، لن يتمكن الاتحاد وجمعية الهلال الأحمر الأفغاني من توسيع بناء الملاجئ، والاستعداد للشتاء، وجهود التعافي الطويلة الأجل.


وتابع: "تشمل الأولويات العاجلة توفير الملاجئ المقاومة للشتاء، والمساعدات الغذائية والنقدية، والمياه النظيفة، والخدمات الصحية، وحماية النساء والأطفال وكبار السن. وعلى المدى المتوسط، ستحتاج العائلات إلى منازل انتقالية، ودعم سبل العيش، وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي لإعادة بناء حياتهم".
