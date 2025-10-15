24
في سوريا... ما قصّة المقبرة الجماعيّة التي نُقِلَت بالسرّ إلى صحراء الضمير؟
Lebanon 24
15-10-2025
|
07:00
photos
ذكرت "العربية"، أنّ 13 شخصاً ومسؤولين سوريين كشفوا أن حكومة النظام السوري السابق في عهد
بشار الأسد
نفذت على مدى عامين عملية سرية لنقل آلاف الجثث من إحدى كبريات المقابر الجماعية المعروفة في منطقة القطيفة، إلى موقع سري يبعد أكثر من ساعة بالسيارة في الصحراء النائية خارج بلدة الضمير.
كذلك، أكّدت وثائق ومئات صور الأقمار الصناعية المأخوذة على مدى سنوات عدة لموقعي المقبرتين، حصول هذا النقل لآلاف الجثث.
كما أوضح المسؤولون السوريون أن السلطات
السورية
السابقة أطلقت على عملية نقل الجثث من القطيفة إلى موقع آخر سري على بُعد عشرات الكيلومترات اسم "عملية نقل الأتربة"، واستمرت من 2019 حتى 2021.
إلى ذلك، قال الشهود إن الهدف من العملية كان التستر على جرائم
حكومة الأسد
والمساعدة في تحسين صورتها.
وبحسب "
رويترز
"، فإنّ المقبرة الجماعية الواقعة في صحراء الضمير تضم ما لا يقل عن 34 خندقاً بطول كيلومترين لتكون من أوسع المقابر التي حُفرت خلال
الحرب الأهلية
السورية.
وتشير روايات الشهود وأبعاد الموقع الجديد إلى احتمال دفن عشرات الآلاف من الأشخاص هناك.
كما أكد الشهود أن المقبرة الجماعية ضمت جثث جنود وسجناء لقوا حتفهم في سجون
الأسد
ومستشفياته العسكرية.
كما أوضح شهود شاركوا في العملية أنه في الفترة من شباط 2019 إلى نيسان 2021، كانت تتحرك من القطيفة إلى موقع الضمير في الصحراء من ست إلى ثماني شاحنات محملة بالتراب والرفات
البشري
وذلك على مدار أربع ليال تقريباً كل أسبوع. (العربية)
