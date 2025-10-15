Advertisement

عربي-دولي

الأمير هاري غاضب... ما علاقة زوجته ميغان ماركل؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1429788-638961415380955511.jpg
Doc-P-1429788-638961415380955511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إنتشار مقطع فيديو خلال زيارتهما إلى باريس، أفاد  تقرير لصحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، أنّ الأمير هاري يشعر بالاستياء بعدما رأى أن ذكرى والدته الراحلة الأميرة ديانا.
Advertisement
وفي الفيديو، ظهرت ميغان وهي تجلس في المقعد الخلفي لسيارة ليموزين وتمدّ ساقيها بينما تمرّ بالقرب من النفق الذي شهد الحادث المأسوي الذي أودى بحياة ديانا.


وأوضح مقربون من الزوجين أن ميغان ماركل لم تكن تدرك موقع السيارة أثناء التصوير، وأن الربط بين المقطع ومكان الحادث "مبالغة كبيرة".
 
 
وأضافوا أنّ "الهدف من الفيديو كان توثيق لحظات من زيارتها لباريس بعد حضورها عرض أزياء دار "بالنسياغا". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
lebanon 24
15/10/2025 20:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري
lebanon 24
15/10/2025 20:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته
lebanon 24
15/10/2025 20:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب غاضب من "وسائل الإعلام الكاذبة".. ما علاقة بوتين؟
lebanon 24
15/10/2025 20:33:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

فنون ومشاهير

الأميرة ديانا

ميغان ماركل

البريطانية

إلى باريس

البريطاني

ارم نيوز

✨ الخلف

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-10-15
12:25 | 2025-10-15
12:00 | 2025-10-15
12:00 | 2025-10-15
11:33 | 2025-10-15
11:22 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24