الأمير هاري غاضب... ما علاقة زوجته ميغان ماركل؟

بعد إنتشار مقطع فيديو خلال زيارتهما ، أفاد تقرير لصحيفة "ميل أونلاين" ، أنّ الأمير هاري يشعر بالاستياء بعدما رأى أن ذكرى والدته الراحلة .

وفي الفيديو، ظهرت وهي تجلس في المقعد الخلفي لسيارة ليموزين وتمدّ ساقيها بينما تمرّ بالقرب من النفق الذي شهد الحادث المأسوي الذي أودى بحياة ديانا.





وأوضح مقربون من الزوجين أن لم تكن تدرك موقع السيارة أثناء التصوير، وأن الربط بين المقطع ومكان الحادث "مبالغة كبيرة".

وأضافوا أنّ "الهدف من الفيديو كان توثيق لحظات من زيارتها لباريس بعد حضورها عرض أزياء دار "بالنسياغا". (ارم نيوز)