24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأمير هاري غاضب... ما علاقة زوجته ميغان ماركل؟
Lebanon 24
15-10-2025
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إنتشار مقطع فيديو خلال زيارتهما
إلى باريس
، أفاد تقرير لصحيفة "ميل أونلاين"
البريطانية
، أنّ الأمير هاري يشعر بالاستياء بعدما رأى أن ذكرى والدته الراحلة
الأميرة ديانا
.
Advertisement
وفي الفيديو، ظهرت
ميغان
وهي تجلس في المقعد الخلفي لسيارة ليموزين وتمدّ ساقيها بينما تمرّ بالقرب من النفق الذي شهد الحادث المأسوي الذي أودى بحياة ديانا.
وأوضح مقربون من الزوجين أن
ميغان ماركل
لم تكن تدرك موقع السيارة أثناء التصوير، وأن الربط بين المقطع ومكان الحادث "مبالغة كبيرة".
وأضافوا أنّ "الهدف من الفيديو كان توثيق لحظات من زيارتها لباريس بعد حضورها عرض أزياء دار "بالنسياغا". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
Lebanon 24
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
15/10/2025 20:33:48
15/10/2025 20:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري
Lebanon 24
"لحظة حاسمة"... هكذا بدأت علاقة ميغان ماركل بالأمير هاري
15/10/2025 20:33:48
15/10/2025 20:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته
Lebanon 24
"مكروهة بشدّة"... ميغان ماركل تُعرقل تقارب زوجها هاري من عائلته
15/10/2025 20:33:48
15/10/2025 20:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب غاضب من "وسائل الإعلام الكاذبة".. ما علاقة بوتين؟
Lebanon 24
ترامب غاضب من "وسائل الإعلام الكاذبة".. ما علاقة بوتين؟
15/10/2025 20:33:48
15/10/2025 20:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
فنون ومشاهير
الأميرة ديانا
ميغان ماركل
البريطانية
إلى باريس
البريطاني
ارم نيوز
✨ الخلف
باريس
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الظل" و "سراب".. تفاصيل مثيرة عن وحدتين أخفيتا "رهائن إسرائيل" في غزة
Lebanon 24
"الظل" و "سراب".. تفاصيل مثيرة عن وحدتين أخفيتا "رهائن إسرائيل" في غزة
13:00 | 2025-10-15
15/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سُمع دويّ انفجار داخلها... هبوط اضطراري لطائرة عائدة من قمة شرم الشيخ!
Lebanon 24
سُمع دويّ انفجار داخلها... هبوط اضطراري لطائرة عائدة من قمة شرم الشيخ!
12:25 | 2025-10-15
15/10/2025 12:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
Lebanon 24
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
12:00 | 2025-10-15
15/10/2025 12:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين لبنان وسوريا.. تقريرٌ يكشف طبيعة "العلاقة الحالية"
Lebanon 24
بين لبنان وسوريا.. تقريرٌ يكشف طبيعة "العلاقة الحالية"
12:00 | 2025-10-15
15/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا: يجب نزع سلاح حماس فورًا!
Lebanon 24
فرنسا: يجب نزع سلاح حماس فورًا!
11:33 | 2025-10-15
15/10/2025 11:33:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2025-10-15
"الظل" و "سراب".. تفاصيل مثيرة عن وحدتين أخفيتا "رهائن إسرائيل" في غزة
12:25 | 2025-10-15
سُمع دويّ انفجار داخلها... هبوط اضطراري لطائرة عائدة من قمة شرم الشيخ!
12:00 | 2025-10-15
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
12:00 | 2025-10-15
بين لبنان وسوريا.. تقريرٌ يكشف طبيعة "العلاقة الحالية"
11:33 | 2025-10-15
فرنسا: يجب نزع سلاح حماس فورًا!
11:22 | 2025-10-15
وزير الحرب الأميركي يتوعّد روسيا بإجراءات صارمة!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 20:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 20:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 20:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24