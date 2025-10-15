نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة

قالت رئاسة الوزراء إن رئيس الوزراء يعاني التهابا في القصبة الهوائية، وإن الأطباء أوصوه بالحصول على قسط من الراحة.

وكان قد اشتكى من السعال والزكام خلال جلسة محاكمته في محكمة الجزئية، حيث يخضع للاستجواب ضمن محاكمته الجارية في قضايا فساد.



وطلب نتنياهو إنهاء الجلسة مبكرا بسبب حالته الصحية، وهو ما وافق عليه القضاة.



وقال للمحكمة إن الزكام "لا يتحسن"، وإن طبيبه نصحه بعدم مواصلة العمل لساعات طويلة. (سكاي نيوز عربية)