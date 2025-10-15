Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:12
قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعاني التهابا في القصبة الهوائية، وإن الأطباء أوصوه بالحصول على قسط من الراحة.
وكان نتنياهو قد اشتكى من السعال والزكام خلال جلسة محاكمته في محكمة تل أبيب الجزئية، حيث يخضع للاستجواب ضمن محاكمته الجارية في قضايا فساد.

وطلب نتنياهو إنهاء الجلسة مبكرا بسبب حالته الصحية، وهو ما وافق عليه القضاة.

وقال للمحكمة إن الزكام "لا يتحسن"، وإن طبيبه نصحه بعدم مواصلة العمل لساعات طويلة. (سكاي نيوز عربية) 

