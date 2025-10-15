Advertisement

يضمّ 81 شخصاً... تركيا تُرسل فريق "بحث تحت الأنقاض" إلى غزة

15-10-2025 | 10:15
أرسلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية فريقاً فنيّاً متخصصاً في عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض إلى قطاع غزة، يضمّ 81 شخصاً.
وقال مسؤول لصحيفة "صباح" التركية، إنّ "هذه الخطوة تأتي بتفويض من الرئيس رجب طيب أردوغان، وإنّ الهدف منها مداواة جراح الغزاويين". (سكاي نيوز)

