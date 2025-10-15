24
عربي-دولي
وزير الحرب الأميركي يتوعّد روسيا بإجراءات صارمة!
Lebanon 24
15-10-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، إنّ
الولايات المتحدة
وحلفاءها سيواصلون اتخاذ الإجراءات اللازمة "لفرض تكاليف على
روسيا
بسبب عدوانها المستمر"، في حال لم تضع
موسكو
حدّاً للحرب في
أوكرانيا
.
وأضاف هيغسيث، خلال اجتماع عقد في مقرّ
حلف شمال الأطلسي
لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، التي تضمّ حلفاء
كييف
:"إذا كان علينا اتخاذ هذه الخطوة، فإن
وزارة الحرب
الأميركية مستعدة للقيام بدورنا بطرق لا يمكن إلا للولايات المتحدة القيام بها"، وفق
رويترز
.
