وزير الحرب الأميركي يتوعّد روسيا بإجراءات صارمة!

Advertisement

وأضاف هيغسيث، خلال اجتماع عقد في مقرّ لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، التي تضمّ حلفاء :"إذا كان علينا اتخاذ هذه الخطوة، فإن الأميركية مستعدة للقيام بدورنا بطرق لا يمكن إلا للولايات المتحدة القيام بها"، وفق .