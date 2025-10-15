Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية

Lebanon 24
15-10-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1429858-638961518692768406.jpg
Doc-P-1429858-638961518692768406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال أن كييف ستحتاج إلى مساعدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 12 و20 مليار دولار العام المقبل، ضمن مبادرة جديدة لحلف شمال الأطلسي لشراء أسلحة أميركية.
Advertisement

وخلال مشاركته في قمة دفاعية ببروكسل، أشار شميهال إلى أن أوكرانيا قادرة على إنتاج 10 ملايين طائرة مسيرة بحلول عام 2026 إذا توفّر التمويل الكافي من الحلفاء، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من قذائف المدفعية بعيدة المدى لمواصلة حربها ضد القوات الروسية.
مواضيع ذات صلة
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
lebanon 24
15/10/2025 20:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركية: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 15 مليار دولار يوميا
lebanon 24
15/10/2025 20:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ناقشت شراء أوكرانيا أسلحة أميركية مع المبعوث الأميركي كيث كيلوغ
lebanon 24
15/10/2025 20:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 20 مليون ألماسة في أسبوع.. الصين تصنع ما تحتاج الأرض مليار سنة لإنتاجه
lebanon 24
15/10/2025 20:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

شمال الأطلسي

وزير الدفاع

أوكرانيا

الأطلسي

بروكسل

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-10-15
12:25 | 2025-10-15
12:00 | 2025-10-15
11:33 | 2025-10-15
11:22 | 2025-10-15
11:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24