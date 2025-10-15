Advertisement

عربي-دولي

عن سلاح حماس.. تعليق من ترامب

Lebanon 24
15-10-2025 | 16:50
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حركة حماس إلى إلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج إلى تدخل الجيش الأميركي.
وكان ترامب قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه قد يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العمل العسكري في غزة "إذا لم تلتزم حركة حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف ترامب في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن القوات الإسرائيلية "يمكن أن تعود إلى الشوارع في غزة بمجرد أن أنطق بالكلمة"
16:00 | 2025-10-15
15:56 | 2025-10-15
14:54 | 2025-10-15
14:18 | 2025-10-15
14:02 | 2025-10-15
14:00 | 2025-10-15
