22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن سلاح حماس.. تعليق من ترامب
Lebanon 24
15-10-2025
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأربعاء، حركة
حماس
إلى إلقاء سلاحها، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تحتاج إلى تدخل الجيش الأميركي.
Advertisement
وكان
ترامب
قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه قد يسمح لرئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
باستئناف العمل العسكري في غزة "إذا لم تلتزم حركة حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف ترامب في تصريح لشبكة "
سي إن
إن" الإخبارية الأميركية، أن القوات
الإسرائيلية
"يمكن أن تعود إلى الشوارع في غزة بمجرد أن أنطق بالكلمة"
مواضيع ذات صلة
ترامب: تحدثت إلى حماس وأبلغوني أنهم سيتخلون عن السلاح
Lebanon 24
ترامب: تحدثت إلى حماس وأبلغوني أنهم سيتخلون عن السلاح
16/10/2025 02:10:06
16/10/2025 02:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
16/10/2025 02:10:06
16/10/2025 02:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
Lebanon 24
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
16/10/2025 02:10:06
16/10/2025 02:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف
Lebanon 24
ترامب: نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة وربما بعنف
16/10/2025 02:10:06
16/10/2025 02:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
نتنياهو
بنيامين
قد يعجبك أيضاً
من راقصة شرقية إلى عميلة.. من هي الجاسوسة الأكثر إغراء في القرن العشرين؟! (صور)
Lebanon 24
من راقصة شرقية إلى عميلة.. من هي الجاسوسة الأكثر إغراء في القرن العشرين؟! (صور)
16:00 | 2025-10-15
15/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة.. ماذا قالت "القسام"؟
Lebanon 24
بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة.. ماذا قالت "القسام"؟
15:56 | 2025-10-15
15/10/2025 03:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عودة القتال في غزة.. تحذير جديد من ترامب
Lebanon 24
عن عودة القتال في غزة.. تحذير جديد من ترامب
14:54 | 2025-10-15
15/10/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أول زيارة للشرع إلى روسيا.. ماذا ناقش مع بوتين؟
Lebanon 24
أول زيارة للشرع إلى روسيا.. ماذا ناقش مع بوتين؟
14:18 | 2025-10-15
15/10/2025 02:18:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجاران في كابول.. قتلى وجرحى قبيل وقف إطلاق النار (فيديو)
Lebanon 24
انفجاران في كابول.. قتلى وجرحى قبيل وقف إطلاق النار (فيديو)
14:02 | 2025-10-15
15/10/2025 02:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2025-10-15
من راقصة شرقية إلى عميلة.. من هي الجاسوسة الأكثر إغراء في القرن العشرين؟! (صور)
15:56 | 2025-10-15
بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة.. ماذا قالت "القسام"؟
14:54 | 2025-10-15
عن عودة القتال في غزة.. تحذير جديد من ترامب
14:18 | 2025-10-15
أول زيارة للشرع إلى روسيا.. ماذا ناقش مع بوتين؟
14:02 | 2025-10-15
انفجاران في كابول.. قتلى وجرحى قبيل وقف إطلاق النار (فيديو)
14:00 | 2025-10-15
دلافين نافقة تحمل تشوهات دماغية تنذر البشر بخطر محتمل!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 02:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 02:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 02:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24