22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تقرر تأجيل فتح معبر رفح لهذا السبب
Lebanon 24
15-10-2025
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت
إسرائيل
تأجيل السماح بفتح معبر رفح حتى تفرج حركة
حماس
عن مزيد من جثث الرهائن الإسرائيليين، وفق ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية
صباح اليوم
الخميس.
Advertisement
وأفادت المصادر، بأن حكومة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، قررت تأجيل السماح بفتح معبر رفح لدخول المساعدات حتى تفرج حركة حماس عن مزيد من جثث الرهائن الإسرائيليين.
كانت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية قد أكدت في وقت سابق، أمس الأربعاء، أن معبر رفح ستديره قوة فلسطينية محلية من غزة، حظيت بموافقة السلطات
الإسرائيلي
وشددت المصادر للقناة 14
الإسرائيلية
، على أن "كل شيء سيجري تحت إشراف إسرائيل التي ستسيطر على كل ما يحدث عند المعبر"، مؤكدة أنه لن يفتح "إلا بموافقة إسرائيلية نهائية".
لكن القناة أفادت بأن "الغزاوي الذي يرغب في مغادرة غزة سيلتقي غزاويا آخر عند المعبر".
كما أوضحت أن "قوة من
الاتحاد الأوروبي
ستعمل معهم أيضًا" لإدارة المعبر.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون في السلطة
الفلسطينية
للقناة ذاتها أن "قوة شرطة فلسطينية من سكان غزة، الذين يُعتقد أنهم موالون للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، ستدير العمل في معبر رفح".
ووفقا لأحد كبار المسؤولين في رام الله، فإن هذه القوة متمركزة في غزة ومستعدة للتحرك في أي لحظة لتنفيذ المهمة.
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تقرر فتح معبر رفح وتلغي إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حماس
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تقرر فتح معبر رفح وتلغي إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حماس
16/10/2025 08:22:26
16/10/2025 08:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الاستعلامات المصرية: إسرائيل هي من أجلت فتح معبر رفح من جانب غزة (العربية)
Lebanon 24
هيئة الاستعلامات المصرية: إسرائيل هي من أجلت فتح معبر رفح من جانب غزة (العربية)
16/10/2025 08:22:26
16/10/2025 08:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تنفي التقارير التي تحدثت عن إعادة فتح معبر رفح غدا
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تنفي التقارير التي تحدثت عن إعادة فتح معبر رفح غدا
16/10/2025 08:22:26
16/10/2025 08:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن الإسرائيلي: الفحوصات الفنية قبل فتح معبر رفح "تستغرق وقتا"
Lebanon 24
الأمن الإسرائيلي: الفحوصات الفنية قبل فتح معبر رفح "تستغرق وقتا"
16/10/2025 08:22:26
16/10/2025 08:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الاتحاد الأوروبي
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الفلسطينية
صباح اليوم
الإسرائيلي
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
برنية من واشنطن: ننفّذ الإصلاحات بأنفسنا.. لن ننتظر صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
برنية من واشنطن: ننفّذ الإصلاحات بأنفسنا.. لن ننتظر صندوق النقد الدولي
01:10 | 2025-10-16
16/10/2025 01:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الطائفة السامرية إلى صفقة غزة: أسير يعيد طرح سؤال الهوية الفلسطينية
Lebanon 24
من الطائفة السامرية إلى صفقة غزة: أسير يعيد طرح سؤال الهوية الفلسطينية
01:03 | 2025-10-16
16/10/2025 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من اقفاله من الجانب الاسرائيلي.. معبر رفح جاهز من الجانب المصري
Lebanon 24
على الرغم من اقفاله من الجانب الاسرائيلي.. معبر رفح جاهز من الجانب المصري
01:02 | 2025-10-16
16/10/2025 01:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي في رسالة للجيش: جهزوا خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب
Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي في رسالة للجيش: جهزوا خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب
00:58 | 2025-10-16
16/10/2025 12:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين والشرع.. مباحثات حول إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والثقافي
Lebanon 24
بوتين والشرع.. مباحثات حول إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والثقافي
00:53 | 2025-10-16
16/10/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:10 | 2025-10-16
برنية من واشنطن: ننفّذ الإصلاحات بأنفسنا.. لن ننتظر صندوق النقد الدولي
01:03 | 2025-10-16
من الطائفة السامرية إلى صفقة غزة: أسير يعيد طرح سؤال الهوية الفلسطينية
01:02 | 2025-10-16
على الرغم من اقفاله من الجانب الاسرائيلي.. معبر رفح جاهز من الجانب المصري
00:58 | 2025-10-16
وزير الدفاع الاسرائيلي في رسالة للجيش: جهزوا خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب
00:53 | 2025-10-16
بوتين والشرع.. مباحثات حول إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والثقافي
00:51 | 2025-10-16
الحلفاء يدعمون أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.. وزير الدفاع: نسجل استقراراً في خطوط القتال
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 08:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 08:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 08:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24