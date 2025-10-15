22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن استعادة جثث الرهائن في غزة.. هذا ما أبلغته إسرائيل لأميركا
Lebanon 24
15-10-2025
|
23:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغت
إسرائيل
الولايات المتحدة
أن حركة
حماس
لا تبذل جهودا كافية لاستعادة ما تبقى من جثث الرهائن في
قطاع غزة
، وفق ما أفاد موقع أكسيوس.
Advertisement
ولفت الموقع إلى أن معلومات استخبارية إسرائيلية اطلعت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن حركة حماس تستطيع الوصول إلى عدد من جثث الرهائن أكثر مما تقول.
وأضاف أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن حماس لا تبذل جهودا كافية لاستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، وأن اتفاق غزة لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية إلا بعد تغيير ذلك.
وكان الجيش
الإسرائيلي
قد أعلن في وقت سابق، أمس الأربعاء، أن
الصليب الأحمر
تسلم رفات رهينتين إضافيتين في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستسلم جثتين لرهينتين إسرائيليين في قطاع غزة مساء الأربعاء، لكنها أكدت صعوبة العثور على جثث باقي المحتجزين المتوفين.
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: لا تقدم في المفاوضات مع حماس إذا لم يتم استعادة جثث جميع الرهائن
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: لا تقدم في المفاوضات مع حماس إذا لم يتم استعادة جثث جميع الرهائن
16/10/2025 08:22:39
16/10/2025 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الثانية لاتفاق غزة تبدأ الآن وملف جثث الرهائن حاسم
Lebanon 24
ترامب: المرحلة الثانية لاتفاق غزة تبدأ الآن وملف جثث الرهائن حاسم
16/10/2025 08:22:39
16/10/2025 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة حماس
16/10/2025 08:22:39
16/10/2025 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجميع يريد انتهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن وتحقيق السلام
Lebanon 24
ترامب: الجميع يريد انتهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن وتحقيق السلام
16/10/2025 08:22:39
16/10/2025 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الصليب الأحمر
الإسرائيلي
قطاع غزة
الصليب
باريت
جزين
تابع
قد يعجبك أيضاً
برنية من واشنطن: ننفّذ الإصلاحات بأنفسنا.. لن ننتظر صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
برنية من واشنطن: ننفّذ الإصلاحات بأنفسنا.. لن ننتظر صندوق النقد الدولي
01:10 | 2025-10-16
16/10/2025 01:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الطائفة السامرية إلى صفقة غزة: أسير يعيد طرح سؤال الهوية الفلسطينية
Lebanon 24
من الطائفة السامرية إلى صفقة غزة: أسير يعيد طرح سؤال الهوية الفلسطينية
01:03 | 2025-10-16
16/10/2025 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من اقفاله من الجانب الاسرائيلي.. معبر رفح جاهز من الجانب المصري
Lebanon 24
على الرغم من اقفاله من الجانب الاسرائيلي.. معبر رفح جاهز من الجانب المصري
01:02 | 2025-10-16
16/10/2025 01:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي في رسالة للجيش: جهزوا خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب
Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي في رسالة للجيش: جهزوا خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب
00:58 | 2025-10-16
16/10/2025 12:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين والشرع.. مباحثات حول إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والثقافي
Lebanon 24
بوتين والشرع.. مباحثات حول إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والثقافي
00:53 | 2025-10-16
16/10/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:10 | 2025-10-16
برنية من واشنطن: ننفّذ الإصلاحات بأنفسنا.. لن ننتظر صندوق النقد الدولي
01:03 | 2025-10-16
من الطائفة السامرية إلى صفقة غزة: أسير يعيد طرح سؤال الهوية الفلسطينية
01:02 | 2025-10-16
على الرغم من اقفاله من الجانب الاسرائيلي.. معبر رفح جاهز من الجانب المصري
00:58 | 2025-10-16
وزير الدفاع الاسرائيلي في رسالة للجيش: جهزوا خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب
00:53 | 2025-10-16
بوتين والشرع.. مباحثات حول إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي والثقافي
00:51 | 2025-10-16
الحلفاء يدعمون أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.. وزير الدفاع: نسجل استقراراً في خطوط القتال
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 08:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24