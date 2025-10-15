عن استعادة جثث الرهائن في غزة.. هذا ما أبلغته إسرائيل لأميركا

Advertisement

أبلغت أن حركة لا تبذل جهودا كافية لاستعادة ما تبقى من جثث الرهائن في ، وفق ما أفاد موقع أكسيوس.ولفت الموقع إلى أن معلومات استخبارية إسرائيلية اطلعت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن حركة حماس تستطيع الوصول إلى عدد من جثث الرهائن أكثر مما تقول.وأضاف أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن حماس لا تبذل جهودا كافية لاستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، وأن اتفاق غزة لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية إلا بعد تغيير ذلك.وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، أمس الأربعاء، أن تسلم رفات رهينتين إضافيتين في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستسلم جثتين لرهينتين إسرائيليين في قطاع غزة مساء الأربعاء، لكنها أكدت صعوبة العثور على جثث باقي المحتجزين المتوفين.