عن استعادة جثث الرهائن في غزة.. هذا ما أبلغته إسرائيل لأميركا

Lebanon 24
15-10-2025 | 23:16
أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن حركة حماس لا تبذل جهودا كافية لاستعادة ما تبقى من جثث الرهائن في قطاع غزة، وفق ما أفاد موقع أكسيوس. 
ولفت الموقع إلى أن معلومات استخبارية إسرائيلية اطلعت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن حركة حماس تستطيع الوصول إلى عدد من جثث الرهائن أكثر مما تقول.

وأضاف أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن حماس لا تبذل جهودا كافية لاستعادة جثث الرهائن الإسرائيليين، وأن اتفاق غزة لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية إلا بعد تغيير ذلك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أمس الأربعاء، أن الصليب الأحمر تسلم رفات رهينتين إضافيتين في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستسلم جثتين لرهينتين إسرائيليين في قطاع غزة مساء الأربعاء، لكنها أكدت صعوبة العثور على جثث باقي المحتجزين المتوفين.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24