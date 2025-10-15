في تصعيد ضد حكومة مادورو: ترامب يوافق على عمليات للمخابرات في فنزويلا وكاراكاس ترد

Advertisement

منح الرئيس الأميركي أمس الأربعاء موافقته لوكالة المخابرات المركزية على إجراء عمليات سرية في ، في تصعيد ضد حكومة الرئيس .ونقلت صحيفة " تايمز"، عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهما، إن استراتيجية بشأن فنزويلا تهدف إلى إزاحة مادورو عن السلطة.وعرضت مكافأة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو وإدانته بتهم تهريب المخدرات.وقال ، إنه أجاز هذا الإجراء لأن كميات كبيرة من المخدرات التي تدخل تأتي من فنزويلا، ومعظمها يُهرب عن طريق البحر.ويتهم ترامب فنزويلا بأنها مركز لتهريب مخدر الفنتانيل القاتل، لكن السجلات الأميركية تظهر أن هي المصدر للفنتانيل.وأحجم ترامب عن الإجابة عندما سئل عما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية لديها السلطة لإعدام مادورو.وأمر ترامب بحشد قوات عسكرية أميركية في جنوب البحر الكاريبي، ونفذت القوات خمس ضربات على الأقل على قوارب اتهمتها إدارة ترامب بالضلوع في تهريب المخدرات، دون تقديم أدلة.في المقابل، استهجنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأربعاء، تصريح ترامب الذي أقر فيه علنا بتفويض وكالة المخابرات المركزية الأميركية لإجراء عمليات سرية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.وقالت الحكومة الفنزويلية، إن حديث ترامب يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق .