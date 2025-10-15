22
عربي-دولي
طائرة وزير الدفاع الأميركي تهبط اضطراريا في بريطانيا.. هذا ما حصل
Lebanon 24
15-10-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبطت طائرة
وزير الدفاع
الأميركي، بيت هيغسيث، أمش الأربعاء اضطراريا في
المملكة
المتحدة بسبب تشقق في زجاجها الأمامي.
وأشار المتحدث باسم
وزارة الدفاع
الأميركية، شون بارنيل، إلى أن "هيغسيث كان عائدا إلى
الولايات المتحدة
بعد اجتماع لوزراء الدفاع في
حلف شمال الأطلسي
في
بروكسل
، عندما هبطت الطائرة اضطراريًا في مطار بريطاني".
وكتب بارنيل عبر منصة "إكس": "هبطت الطائرة وفق الإجراءات المرعية، وجميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، وبينهم الوزير هيغسيث، سالمون".
وكتب وزير الدفاع الأميركي عبر "إكس" أيضا: "كل شيء على ما يرام، الحمد لله! المهمة متواصلة!".
