طائرة وزير الدفاع الأميركي تهبط اضطراريا في بريطانيا.. هذا ما حصل

هبطت طائرة الأميركي، بيت هيغسيث، أمش الأربعاء اضطراريا في المتحدة بسبب تشقق في زجاجها الأمامي.وأشار المتحدث باسم الأميركية، شون بارنيل، إلى أن "هيغسيث كان عائدا إلى بعد اجتماع لوزراء الدفاع في في ، عندما هبطت الطائرة اضطراريًا في مطار بريطاني".وكتب بارنيل عبر منصة "إكس": "هبطت الطائرة وفق الإجراءات المرعية، وجميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، وبينهم الوزير هيغسيث، سالمون".وكتب وزير الدفاع الأميركي عبر "إكس" أيضا: "كل شيء على ما يرام، الحمد لله! المهمة متواصلة!".