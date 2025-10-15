Advertisement

عربي-دولي

طائرة وزير الدفاع الأميركي تهبط اضطراريا في بريطانيا.. هذا ما حصل

Lebanon 24
15-10-2025 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1429991-638961931773785871.jpg
Doc-P-1429991-638961931773785871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هبطت طائرة وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أمش الأربعاء اضطراريا في المملكة المتحدة بسبب تشقق في زجاجها الأمامي.
Advertisement

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، إلى أن "هيغسيث كان عائدا إلى الولايات المتحدة بعد اجتماع لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي في بروكسل، عندما هبطت الطائرة اضطراريًا في مطار بريطاني".

وكتب بارنيل عبر منصة "إكس": "هبطت الطائرة وفق الإجراءات المرعية، وجميع الأشخاص الذين كانوا على متنها، وبينهم الوزير هيغسيث، سالمون".

وكتب وزير الدفاع الأميركي عبر "إكس" أيضا: "كل شيء على ما يرام، الحمد لله! المهمة متواصلة!".


مواضيع ذات صلة
طائرة صينية تهبط اضطرارياً في روسيا وعلى متنها أكثر من 300 راكب
lebanon 24
16/10/2025 08:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب امرأة.. هبوط اضطراري لطائرة هذا ما حصل
lebanon 24
16/10/2025 08:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب في بريطانيا بعد صدع في الزجاج الأمامي
lebanon 24
16/10/2025 08:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد دقائق من إقلاعها... طائرة هبطت بشكلٍ إضطراريّ إليكم ما فعله بعض الركاب
lebanon 24
16/10/2025 08:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

وزارة الدفاع

شمال الأطلسي

وزراء الدفاع

وزير الدفاع

بريطانيا

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:58 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:10 | 2025-10-16
01:03 | 2025-10-16
01:02 | 2025-10-16
00:58 | 2025-10-16
00:53 | 2025-10-16
00:51 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24