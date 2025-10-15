Advertisement

عربي-دولي

تشكيل قوة لإرسالها إلى غزة.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

Lebanon 24
15-10-2025 | 23:33
كشف مسؤول أميركي ان التخطيط جار لتشكيل قوة لدعم الاستقرار في غزة، من دون إجبار سكانها على مغادرة القطاع.

وأوضحت وكالة رويترز أمس الأرعاء أن مستشارا أميركيا كبيرا ذكر أن "فكرة إنشاء مناطق آمنة ردا على تقارير عن عمليات إعدام نفذتها حماس قوبلت بترحيب من إسرائيل".
وتابع أن "الولايات المتحدة تسعى لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، وأنه يجري التخطيط لتشكيل قوة دولية وإرسالها إلى القطاع".

وأكد المستشار أن "القوة المعنية بتحقيق الاستقرار في غزة بدأت في التشكل"، كما لفت إلى أنه "لن يجبر أحد من سكان قطاع غزة على المغادرة".

وأشار المسؤول، إلى أن "دولا عدة أبدت استعدادها للمشاركة في قوة إرساء الاستقرار في غزة، منها إندونيسيا".

وذكر المستشار، أن "محادثات إيجابية للغاية تجري بشأن ضمان وصول المساعدات إلى غزة".

كما شدد على أن أموال إعادة إعمار قطاع غزة لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس.

وفيما يتعلق بإعادة رفات الرهائن المتبقية، قال المستشار الأميركي: "نبذل قصارى جهدنا لانتشال أكبر عدد ممكن من الجثث"، مرجحا إنشاء "برنامج يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الرهائن".


الولايات المتحدة

وكالة رويتر

قوة دولية

إندونيسيا

قطاع غزة

إسرائيل

رويترز

دونيس

تابع
من نحن
