تشكيل قوة لإرسالها إلى غزة.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

كشف مسؤول أميركي ان التخطيط جار لتشكيل قوة لدعم الاستقرار في غزة، من دون إجبار سكانها على مغادرة القطاع.وأوضحت وكالة أمس الأرعاء أن مستشارا أميركيا كبيرا ذكر أن "فكرة إنشاء مناطق آمنة ردا على تقارير عن عمليات إعدام نفذتها قوبلت بترحيب من ".وتابع أن " تسعى لإرساء الاستقرار في ، وأنه يجري التخطيط لتشكيل وإرسالها إلى القطاع".وأكد المستشار أن "القوة المعنية بتحقيق الاستقرار في غزة بدأت في التشكل"، كما لفت إلى أنه "لن يجبر أحد من سكان قطاع غزة على المغادرة".وأشار المسؤول، إلى أن "دولا عدة أبدت استعدادها للمشاركة في قوة إرساء الاستقرار في غزة، منها ".وذكر المستشار، أن "محادثات إيجابية للغاية تجري بشأن ضمان وصول المساعدات إلى غزة".كما شدد على أن أموال إعادة إعمار قطاع غزة لن تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس.وفيما يتعلق بإعادة رفات الرهائن المتبقية، قال المستشار الأميركي: "نبذل قصارى جهدنا لانتشال أكبر عدد ممكن من الجثث"، مرجحا إنشاء "برنامج يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الرهائن".