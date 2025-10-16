26
إقتصاد
ماذا ردت الصين على طلب ترامب بشأن النفط الروسي!
Lebanon 24
16-10-2025
|
01:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردا على دعوة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لوقف شراء
النفط الروسي
، أعلنت
السفارة الصينية
في
واشنطن
أن
الصين
ترفض أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط.
وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال المتحدث باسم السفارة
الصينية
ليو بينغيو: "ترفض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي، وأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط".
وأضاف بينغيو :"أن التعاون داخل
المجتمع الدولي
، بما في ذلك بين الصين وروسيا، معقول ومشروع في إطار القانون الدولي، ولا يضر بمصالح الأطراف الثالثة، ويجب احترامه وحمايته".
