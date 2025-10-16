Advertisement

إقتصاد

ماذا ردت الصين على طلب ترامب بشأن النفط الروسي!

Lebanon 24
16-10-2025 | 01:48
ردا على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف شراء النفط الروسي، أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن الصين ترفض أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط.
وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو: "ترفض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي، وأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط".

وأضاف بينغيو :"أن التعاون داخل المجتمع الدولي، بما في ذلك بين الصين وروسيا، معقول ومشروع في إطار القانون الدولي، ولا يضر بمصالح الأطراف الثالثة، ويجب احترامه وحمايته".
