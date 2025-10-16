ماذا ردت الصين على طلب ترامب بشأن النفط الروسي!

Advertisement

ردا على دعوة الرئيس الأميركي لوقف شراء ، أعلنت في أن ترفض أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط.وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال المتحدث باسم السفارة ليو بينغيو: "ترفض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي، وأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط".وأضاف بينغيو :"أن التعاون داخل ، بما في ذلك بين الصين وروسيا، معقول ومشروع في إطار القانون الدولي، ولا يضر بمصالح الأطراف الثالثة، ويجب احترامه وحمايته".