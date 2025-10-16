Advertisement

تدمير مخبأ عسكري محصن.. روسيا: إسقاط 51 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:20
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها تمكنت من إسقاط 51 طائرة مسيرة أوكرانية، وتدمير مخبأ عسكري محصن يضم جنودا أوكرانيين.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء روسيا خلال ساعات الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قال الوزارة، الخميس، إن وحدات من الفرقة السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، دمرت مخبأ عسكريا محصنا يضم أفرادا من القوات الأوكرانية، أثناء تنفيذ مهام قتالية في اتجاه كراماتورسك - دروجكوفسكي.
وزارة الدفاع الروسية

الجوية الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

روسيا

الروس

جوي ✊

راما

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24