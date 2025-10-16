تدمير مخبأ عسكري محصن.. روسيا: إسقاط 51 مسيرة أوكرانية

Advertisement

قالت ، اليوم الخميس، إن قواتها تمكنت من إسقاط 51 طائرة مسيرة أوكرانية، وتدمير مخبأ عسكري محصن يضم جنودا أوكرانيين.وأوضحت الروسية في بيان أن الدفاعات تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء خلال ساعات الليلة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".وعلى صعيد العمليات العسكرية، قال الوزارة، الخميس، إن وحدات من الفرقة السادسة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، دمرت مخبأ عسكريا محصنا يضم أفرادا من القوات ، أثناء تنفيذ مهام قتالية في اتجاه كراماتورسك - دروجكوفسكي.