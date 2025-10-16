Advertisement

عربي-دولي

تسلمت جثتيهما مساء الأربعاء.. إسرائيل تتعرف على هوية رهينتين إسرائيليين من هما؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:40
أعلنت إسرائيل أنه تم التعرف على هوية محتجزين إسرائيليين تسلمت جثتيهما أمس الأربعاء.
وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، الجثتين تعودان للرهينتين إنبار هايمان ومحمد الأطرش اللذين سلمت حركة حماس جثتيهما مساء أمس الأربعاء.

وأورد الجيش في بيان أنه "بعد انتهاء عملية التعرف على الهوية التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي أبلغ ممثلو تساحال عائلتي إنبار هايمان والسارجنت محمد الأطراس أنه تمت استعادة جثتيهما لدفنهما".
وإنبار هايمان، رسامة غرافيتي المتحدرة من حيفا تبلغ من العمر 27 عاما عندما قتلت خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، فيما قتل محمد الأطرش وهو جندي من البدو عمره 39 عاما، أثناء الهجوم. ونقلت جثتيهما إلى قطاع غزة.

ويأتي هذا التأكيد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن الصليب الأحمر تسلم رفات رهينتين إضافيتين في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
 
