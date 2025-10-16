تسلمت جثتيهما مساء الأربعاء.. إسرائيل تتعرف على هوية رهينتين إسرائيليين من هما؟

Advertisement

أعلنت أنه تم التعرف على هوية محتجزين إسرائيليين تسلمت جثتيهما أمس الأربعاء.وقال الجيش ، اليوم الخميس، الجثتين تعودان للرهينتين إنبار هايمان ومحمد اللذين سلمت حركة جثتيهما مساء أمس الأربعاء.وأورد الجيش في بيان أنه "بعد انتهاء عملية التعرف على الهوية التي أجراها أبلغ ممثلو تساحال عائلتي إنبار هايمان والسارجنت محمد الأطراس أنه تمت استعادة جثتيهما لدفنهما".وإنبار هايمان، رسامة غرافيتي المتحدرة من حيفا تبلغ من العمر 27 عاما عندما قتلت خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، فيما قتل وهو جندي من البدو عمره 39 عاما، أثناء الهجوم. ونقلت جثتيهما إلى .ويأتي هذا التأكيد بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن تسلم رفات رهينتين إضافيتين في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.