عربي-دولي

المبعوث الأممي إلى اليمن: لاغتنام "اتفاق غزة" لإحياء عملية السلام في اليمن

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:03
شدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، على ضرورة اغتنام الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، من أجل إحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن.
ووفق بيان صحافي لمكتب المبعوث الأممي، فإن غروندبرغ اختتم، أمس الأربعاء، زيارة للرياض، أجرى خلالها لقاءات مع سفيري السعودية والإمارات لدى اليمن محمد آل جابر، ومحمد الزعابي، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأعضاء آخرين من المجتمع الدبلوماسي الدولي.

وأضاف البيان أن المبعوث الأممي أشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في غزة يُمثل "فرصة سانحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتجديد الزخم نحو السلام في اليمن".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24