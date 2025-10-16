المبعوث الأممي إلى اليمن: لاغتنام "اتفاق غزة" لإحياء عملية السلام في اليمن

Advertisement

شدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ، على ضرورة اغتنام الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، من أجل إحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن.ووفق بيان صحافي لمكتب المبعوث الأممي، فإن غروندبرغ اختتم، أمس الأربعاء، زيارة للرياض، أجرى خلالها لقاءات مع سفيري والإمارات لدى اليمن محمد آل جابر، ومحمد ، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في ، وأعضاء آخرين من المجتمع الدبلوماسي الدولي.وأضاف البيان أن المبعوث الأممي أشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في غزة يُمثل "فرصة سانحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتجديد الزخم نحو السلام في اليمن".