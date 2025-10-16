في ليما.. مقتل شخص وحرج العشرات في اشتباكات ليلًا

Advertisement

اندلعت اشتباكات ليل أمس الأربعاء، في العاصمة البيروفية ليما، عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد الحكومة الجديدة، ونتيجة للاشتباكت، قُتل رجل وأصيب مئة شخص على الأقل وفق ما أعلنت الرئاسة وبحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".وأعلن الرئيس البيروفي بالوكالة خيري عبر منصة "إكس" عن "مقتل إدواردو سانز (32 عاما)" بعدما تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد للتعبير عن إحباطهم وللاحتجاج على الموجة الجديدة من عمليات الابتزاز والقتل التي تنفذها جماعات الجريمة المنظمة.