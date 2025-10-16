26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في ليما.. مقتل شخص وحرج العشرات في اشتباكات ليلًا
Lebanon 24
16-10-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلعت اشتباكات ليل أمس الأربعاء، في العاصمة البيروفية ليما، عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد الحكومة الجديدة، ونتيجة للاشتباكت، قُتل رجل وأصيب مئة شخص على الأقل وفق ما أعلنت الرئاسة وبحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
Advertisement
وأعلن الرئيس البيروفي بالوكالة
خوسيه
خيري عبر منصة "إكس" عن "مقتل إدواردو
رويز
سانز (32 عاما)" بعدما تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد للتعبير عن إحباطهم وللاحتجاج على الموجة الجديدة من عمليات الابتزاز والقتل التي تنفذها جماعات الجريمة المنظمة.
مواضيع ذات صلة
العربية: مقتل 5 وإصابة 14 بينهم حالات حرجة بإطلاق النار في القدس
Lebanon 24
العربية: مقتل 5 وإصابة 14 بينهم حالات حرجة بإطلاق النار في القدس
16/10/2025 11:44:06
16/10/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابات بعضها حرجة في كمين كبير بحي الزيتون
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابات بعضها حرجة في كمين كبير بحي الزيتون
16/10/2025 11:44:06
16/10/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات عنيفة ليلا في محيط مخيم شاتيلا
Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات عنيفة ليلا في محيط مخيم شاتيلا
16/10/2025 11:44:06
16/10/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
16/10/2025 11:44:06
16/10/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خوسيه
رويز
الوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعقيدات تؤخر فتح معبر رفح.. وتأجيل "400 شاحنة مساعدات" يومية
Lebanon 24
تعقيدات تؤخر فتح معبر رفح.. وتأجيل "400 شاحنة مساعدات" يومية
04:38 | 2025-10-16
16/10/2025 04:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
04:26 | 2025-10-16
16/10/2025 04:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!
Lebanon 24
في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!
04:23 | 2025-10-16
16/10/2025 04:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟
Lebanon 24
هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟
04:04 | 2025-10-16
16/10/2025 04:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تتهم بريطانيا برعاية هجمات تخريبية على أراضيها
Lebanon 24
روسيا تتهم بريطانيا برعاية هجمات تخريبية على أراضيها
03:35 | 2025-10-16
16/10/2025 03:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:38 | 2025-10-16
تعقيدات تؤخر فتح معبر رفح.. وتأجيل "400 شاحنة مساعدات" يومية
04:26 | 2025-10-16
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
04:23 | 2025-10-16
في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!
04:04 | 2025-10-16
هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟
03:35 | 2025-10-16
روسيا تتهم بريطانيا برعاية هجمات تخريبية على أراضيها
03:30 | 2025-10-16
بعد اتفاق غزة.. هل سينعم لبنان وسوريا بالسلام والاستقرار؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 11:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24