Advertisement

عربي-دولي

في ليما.. مقتل شخص وحرج العشرات في اشتباكات ليلًا

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1430069-638962059511282909.jpg
Doc-P-1430069-638962059511282909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلعت اشتباكات ليل أمس الأربعاء، في العاصمة البيروفية ليما، عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد الحكومة الجديدة، ونتيجة للاشتباكت، قُتل رجل وأصيب مئة شخص على الأقل وفق ما أعلنت الرئاسة وبحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
Advertisement

وأعلن الرئيس البيروفي بالوكالة خوسيه خيري عبر منصة "إكس" عن "مقتل إدواردو رويز سانز (32 عاما)" بعدما تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد للتعبير عن إحباطهم وللاحتجاج على الموجة الجديدة من عمليات الابتزاز والقتل التي تنفذها جماعات الجريمة المنظمة.
مواضيع ذات صلة
العربية: مقتل 5 وإصابة 14 بينهم حالات حرجة بإطلاق النار في القدس
lebanon 24
16/10/2025 11:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابات بعضها حرجة في كمين كبير بحي الزيتون
lebanon 24
16/10/2025 11:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: اشتباكات عنيفة ليلا في محيط مخيم شاتيلا
lebanon 24
16/10/2025 11:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
lebanon 24
16/10/2025 11:44:06 Lebanon 24 Lebanon 24

خوسيه

رويز

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:38 | 2025-10-16
04:26 | 2025-10-16
04:23 | 2025-10-16
04:04 | 2025-10-16
03:35 | 2025-10-16
03:30 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24