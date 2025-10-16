زلزال بقوة 6,5 يضرب اندونيسا.. ولا تحذير من تسونامي إلى الآن

Advertisement

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات اليوم الخميس، وفق ما أفاد للمسح الجيولوجي، لكن لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي كما لم تصدر تقارير فورية عن أضرار، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي : "إن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 14,48 بالتوقيت المحلي (05,48 بتوقيت غرينتش)، كان على مسافة نحو 200 كيلومتر من جايابورا وعلى عمق 35 كيلومترا".