عربي-دولي

زلزال بقوة 6,5 يضرب اندونيسا.. ولا تحذير من تسونامي إلى الآن

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:06
ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات مقاطعة بابوا الإندونيسية اليوم الخميس، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، لكن لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي كما لم تصدر تقارير فورية عن أضرار، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي : "إن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 14,48 بالتوقيت المحلي (05,48 بتوقيت غرينتش)، كان على مسافة نحو 200 كيلومتر من جايابورا وعلى عمق 35 كيلومترا".
