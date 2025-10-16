Advertisement

هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:04
استبعدت مصادر “العربية” فتح معبر رفح، الخميس، وتوقعت بدء عمله منتصف الأسبوع المقبل.
Advertisement

ورجحت المصادر أن يتم تأجيل الافتتاح إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب وجود تعقيدات أمنية ولوجستية لعملية انتقال المسافرين والبضائع بين غزة ومصر. وأكدت المصادر أن جهوداً سياسية تبذل في هذه الأثناء لتذليل العقبات التي تحول دون فتح المعبر.

يأتي ذلك فيما انطلقت من مصر، الخميس، قافلة جديدة تحمل مواد إغاثية وغذائية إلى قطاع غزة، إذ شملت حمولة القافلة أغذية ودقيقاً، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وإغاثية.

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بـ”تحرك شاحنات المساعدات تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة”.

وأضافت أنه من المتوقع دخول مئات الشاحنات اليوم إلى القطاع، مشيرة إلى أنه يجري تجميع هذه المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي تأتي عبر ميناء العريش.

وأشارت إلى أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية شهدت انفراجة كبيرة وملموسة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام ، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين جرى الدفع بـ400 شاحنة، محملة بأطنان من الغذاء والدواء وألبان الأطفال، فضلاً عن دخول شاحنات الغاز والطاقة.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أكد أن معبر رفح جاهز للعمل من الجانب المصري، مشيراً إلى أن إسرائيل هي من أجلت فتح المعبر من جهة غزة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24