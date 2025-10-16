هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟

Advertisement

استبعدت مصادر “العربية” فتح معبر ، الخميس، وتوقعت بدء عمله منتصف الأسبوع المقبل.ورجحت المصادر أن يتم تأجيل الافتتاح إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب وجود تعقيدات أمنية ولوجستية لعملية انتقال المسافرين والبضائع بين غزة ومصر. وأكدت المصادر أن جهوداً سياسية تبذل في هذه الأثناء لتذليل العقبات التي تحول دون فتح المعبر.يأتي ذلك فيما انطلقت من مصر، الخميس، قافلة جديدة تحمل مواد إغاثية وغذائية إلى ، إذ شملت حمولة القافلة أغذية ودقيقاً، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وإغاثية.وأفادت قناة “ الإخبارية” بـ”تحرك شاحنات المساعدات تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة”.وأضافت أنه من المتوقع دخول مئات الشاحنات اليوم إلى القطاع، مشيرة إلى أنه يجري تجميع هذه المساعدات بالتنسيق مع الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي تأتي عبر ميناء العريش.وأشارت إلى أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي شهدت انفراجة كبيرة وملموسة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام ، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين جرى الدفع بـ400 شاحنة، محملة بأطنان من الغذاء والدواء وألبان الأطفال، فضلاً عن دخول شاحنات والطاقة.وكان رئيس للاستعلامات ضياء رشوان، أكد أن معبر رفح جاهز للعمل من الجانب المصري، مشيراً إلى أن هي من أجلت فتح المعبر من جهة غزة.