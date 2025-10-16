Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1430108-638962109077354904.jpg
Doc-P-1430108-638962109077354904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس ان موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية الأوكرانية خلال الليل.
Advertisement
وأضاف زيلينسكي عبر منصة إكس: "في هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة".

من ناحيتها، قالت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة "دي.تي.إي.كيه" إن هجوما شنته روسيا خلال الليل على بنية تحتية للطاقة تسبب في توقف العمليات في منشآت لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا.

وكتبت الشركة في بيان على تلغرام، اليوم الخميس "هاجم العدو مرة أخرى خلال الليل البنية التحتية للطاقة التابعة لشركة دي.تي.إي.كيه-نفتوغاز بطائرات مسيرة وصواريخ".

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".









مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم خلال الليل
lebanon 24
16/10/2025 14:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا أطلقت نحو 500 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي على أوكرانيا
lebanon 24
16/10/2025 14:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استخدمت نحو 415 طائرة مسيّرة و40 صاروخًا في هجوم الليلة الماضية
lebanon 24
16/10/2025 14:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بـ300 مسيّرة و37 صاروخا خلال الليل
lebanon 24
16/10/2025 14:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

فولوديمير زيلينسكي

وزارة الدفاع

شركة الطاقة

الأوكرانية

فولوديمير

تلغرام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:07 | 2025-10-16
07:00 | 2025-10-16
06:43 | 2025-10-16
06:18 | 2025-10-16
06:12 | 2025-10-16
06:00 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24