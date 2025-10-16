26
عربي-دولي
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
Lebanon 24
16-10-2025
|
04:26
photos
أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
اليوم الخميس ان
موسكو
استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية
الأوكرانية
خلال الليل.
وأضاف
زيلينسكي
عبر منصة إكس: "في هذا الخريف، يستغل
الروس
كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة".
من ناحيتها، قالت
شركة الطاقة
الأوكرانية الخاصة "دي.تي.إي.كيه" إن هجوما شنته
روسيا
خلال الليل على بنية تحتية للطاقة تسبب في توقف العمليات في منشآت لإنتاج
الغاز
في منطقة بولتافا.
وكتبت الشركة في بيان على
تلغرام
، اليوم الخميس "هاجم العدو مرة أخرى خلال الليل البنية التحتية للطاقة التابعة لشركة دي.تي.إي.كيه-نفتوغاز بطائرات مسيرة وصواريخ".
بالمقابل، أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
في بيان لها اليوم الخميس أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".
