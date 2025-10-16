زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني اليوم الخميس ان استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته على البنية التحتية خلال الليل.وأضاف عبر منصة إكس: "في هذا الخريف، يستغل كل يوم لضرب البنية التحتية الأوكرانية للطاقة".من ناحيتها، قالت الأوكرانية الخاصة "دي.تي.إي.كيه" إن هجوما شنته خلال الليل على بنية تحتية للطاقة تسبب في توقف العمليات في منشآت لإنتاج في منطقة بولتافا.وكتبت الشركة في بيان على ، اليوم الخميس "هاجم العدو مرة أخرى خلال الليل البنية التحتية للطاقة التابعة لشركة دي.تي.إي.كيه-نفتوغاز بطائرات مسيرة وصواريخ".بالمقابل، أعلنت في بيان لها اليوم الخميس أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية".