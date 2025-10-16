في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!

Advertisement

أفادت قناة "الإخبارية " أن 4 من أفراد قتلوا و9 جُرحوا جراء استهداف حافلة بعبوة ناسفة قرب بلدة سعلو شرق مدينة ".كما أفادت أفادت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر، بـ"مقتل وإصابة عدد من حراس منشأة نفطية تابعة لوزارة الطاقة باستهداف مجهول لحافلة مبيتهم على طريق دير ـ الميادين".