عربي-دولي

في سوريا.. حدثان أمنيان في دير الزور وهذه حصيلتهما!

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:23
أفادت قناة "الإخبارية السورية" أن 4 من أفراد الجيش السوري قتلوا و9 جُرحوا جراء استهداف حافلة بعبوة ناسفة قرب بلدة سعلو شرق مدينة دير الزور".
كما أفادت أفادت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر، بـ"مقتل وإصابة عدد من حراس منشأة نفطية تابعة لوزارة الطاقة باستهداف مجهول لحافلة مبيتهم على طريق دير الزور ـ الميادين".
الجيش السوري

وزارة الطاقة

السورية

باريت

الزور

سورية

