عربي-دولي

نتنياهو: المعركة لم تنتهِ

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:13
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته "ستعمل على تحقيق كل أهداف الحرب"، مؤكّدًا الالتزام بـ"إعادة جثامين جميع المختطفين القتلى". وأضاف أن "أحداث 7 تشرين الاول وحّدت الإسرائيليين، والمعركة لم تنتهِ، وكل من يرفع يده ضدنا سيدفع الثمن".
وأوضح نتنياهو أن إسرائيل "وصلت إلى قمّة جبل الشيخ في سوريا وإلى سماء طهران".
 
 
وختم بالتشديد على أنّ الجهود ستتواصل "حتى استعادة جثامين المختطفين وتحقيق أهداف الحرب كاملة".
