نتنياهو: المعركة لم تنتهِ

قال إن حكومته "ستعمل على تحقيق كل أهداف الحرب"، مؤكّدًا الالتزام بـ"إعادة جثامين جميع المختطفين القتلى". وأضاف أن "أحداث 7 تشرين الاول وحّدت الإسرائيليين، والمعركة لم تنتهِ، وكل من يرفع يده ضدنا سيدفع الثمن".وأوضح أن "وصلت إلى قمّة في وإلى سماء ".