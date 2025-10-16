Advertisement

عربي-دولي

خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1430139-638962141383584448.png
Doc-P-1430139-638962141383584448.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447، عن موعد شهر رمضان المبارك 2026، وأول أيامه فلكياً.
Advertisement

,وفقاً للحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026م، سيكون يوم الخميس 19 شباط 2026.

وبحسب رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم جروان، يولد هلال شهر رمضان 1447 يوم الثلاثاء 17 شباط المقبل الساعة 16:01 بتوقيت الإمارات، وسيختفي بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة، ليصبح عمره مع الغروب نحو 2:12 ساعة فقط، لذا من المتوقع تعذر رؤيته.
 
وأضاف أنه "عليه فإن الخميس 19 شباط هو غرة شهر رمضان المبارك، والجمعة 20 آذار هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
lebanon 24
16/10/2025 17:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... خبيرة تجميل تُعلن عن إنفصالها عن هذا الفنان الشهير
lebanon 24
16/10/2025 17:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عن ترامب.. هذا ما كشفته خبيرة علم نفس
lebanon 24
16/10/2025 17:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ماكرون لـ"الشرق": مبادرة ترامب بشأن غزة حظيت بمباركة دولية واسعة
lebanon 24
16/10/2025 17:18:25 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية الإمارات

هلال شهر رمضان

عيد الفطر

الفلك

الفطر

هلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-16
09:54 | 2025-10-16
09:12 | 2025-10-16
09:00 | 2025-10-16
08:42 | 2025-10-16
08:17 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24