خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447، عن موعد شهر المبارك 2026، وأول أيامه فلكياً.,وفقاً للحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 2026م، سيكون يوم الخميس 19 شباط 2026.وبحسب رئيس للفلك إبراهيم جروان، يولد 1447 يوم الثلاثاء 17 شباط المقبل الساعة 16:01 بتوقيت ، وسيختفي بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة، ليصبح عمره مع الغروب نحو 2:12 ساعة فقط، لذا من المتوقع تعذر رؤيته.