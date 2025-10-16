في اللاذقية.. إلقاء القبض على إبن عم بشار الأسد

أعلن التلفزيون السوري أن الأمن الداخلي في ألقى القبض على نمير بديع وعدد من أفراد عصابة إجرامية خلال عملية أمنية في القرداحة في .

يُذكر أن نمير الأسد هو ابن عم الرئيس السوري السابق .