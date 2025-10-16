Advertisement

عربي-دولي

في اللاذقية.. إلقاء القبض على إبن عم بشار الأسد

16-10-2025 | 05:44
أعلن التلفزيون السوري أن الأمن الداخلي في اللاذقية ألقى القبض على نمير بديع الأسد وعدد من أفراد عصابة إجرامية خلال عملية أمنية في القرداحة في ريف اللاذقية.
يُذكر أن نمير الأسد هو ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
 
 
 
 
 
 
ريف اللاذقية

بشار الأسد

