عربي-دولي

بعد عام على اغتياله.. الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة للسنوار

Lebanon 24
16-10-2025 | 05:58
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" صورة جديدة لزعيم حركة حماس السابق يحيى السنوار وذلك بعد عام على اغتياله. 
Four soldiers in green military uniforms and helmets stand in a discussion inside a damaged room with rubble, broken walls, and debris scattered on the floor. One soldier holds a rifle, another points, and they are positioned near ornate columns and a green pipe. In the foreground, a body lies face down on the ground amid concrete chunks and red-tiled fragments, with a blue cloth nearby.
