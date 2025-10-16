25
زيلينسكي في واشنطن… و"توماهوك" على طاولة محادثاته مع ترامب
Lebanon 24
16-10-2025
|
06:18
A-
A+
يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير
زيلينسكي
زيارة إلى
واشنطن
اليوم الخميس، على أن يلتقي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
غدًا الجمعة لبحث احتمال تزويد
كييف
بصواريخ "توماهوك"، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير لـ"فرانس برس". وسيجتمع زيلينسكي خلال اليوم الأول بممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية لاستكشاف توقيتات الإمداد الفعلية.
شهدت علاقة زيلينسكي وترامب تحسّنًا منذ فبراير، بعد لقاء متشنّج وُصف خلاله زيلينسكي بأنه "ناكر للجميل". لاحقًا أظهر
ترامب
لهجة أكثر حدّة تجاه
موسكو
وتعاطفًا متزايدًا مع كييف. وبحسب المصدر الأوكراني، باتت العلاقة “أكثر براغماتية”، إذ ترى واشنطن أن دعم
أوكرانيا
يمنحها نقاط ضغط إضافية على
روسيا
.
التقى وفد أوكراني هذا الأسبوع شركات تصنيع أسلحة أميركية، بينها "رايثيون" المنتجة لـ"توماهوك".
ويُرتقب أن يجتمع زيلينسكي مباشرة مع هذه الشركات لبحث مواعيد التسليم، لكنّ تنفيذ الصفقة "بحاجة إلى إشارة سياسية" أولًا.
وكان ترامب حذّر موسكو سابقًا من أنه قد يرسل الصواريخ بعيدة المدى إذا لم تُحسم الحرب قريبًا، بينما توعّدت روسيا بأن خطوة كهذه ستفاقم التصعيد وقد تقطع العلاقات مع واشنطن. وتمكّن "توماهوك" كييف من تنفيذ ضربات أعمق داخل الأراضي الروسية. وامتنع المصدر عن ذكر أعداد محتملة، مكتفيًا بالقول إن الترسانة ستكون "كافية لكي يشعر بها
بوتين
". (سكاي نيوز)
