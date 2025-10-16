Advertisement

عربي-دولي

بشأن تسليم بشار الأسد… هل دار نقاش بين بوتين والشرع في موسكو؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1430160-638962180785079172.webp
Doc-P-1430160-638962180785079172.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على مجموعة من الأسئلة التي طُرحت حول أبرز المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع في موسكو أمس.
Advertisement

وأوضح بيسكوف أن موضوع القواعد كان مطروحاً على جدول أعمال المحادثات، من دون الخوض في تفاصيل إضافية. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الشرع قد طلب تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قال بيسكوف: "ليس لدينا ما نقوله عن الأسد في هذا السياق".

كما نفى المتحدث باسم الكرملين بحث زيارة محتملة للرئيس بوتين إلى سوريا خلال اللقاء، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعوات يمكن أن تُوجَّه عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الشرع يزور موسكو غداً.. وهذا ما سيطلبه بشأن بشار الأسد
lebanon 24
16/10/2025 17:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري يلقي القبض على نمير بديع الأسد ابن عم بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
16/10/2025 17:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور موسكو غدا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/10/2025 17:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر رسمي سوري: الشرع سيطالب غدا خلال زيارته إلى موسكو بتسليم الأسد لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد السوريين
lebanon 24
16/10/2025 17:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

روسيا اليوم

فلاديمير

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-16
09:54 | 2025-10-16
09:12 | 2025-10-16
09:00 | 2025-10-16
08:42 | 2025-10-16
08:17 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24