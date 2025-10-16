بشأن تسليم بشار الأسد… هل دار نقاش بين بوتين والشرع في موسكو؟

Advertisement

ردّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على مجموعة من الأسئلة التي طُرحت حول أبرز المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء الذي جمع ونظيره السوري أحمد في أمس.وأوضح بيسكوف أن موضوع القواعد كان مطروحاً على جدول أعمال المحادثات، من دون الخوض في تفاصيل إضافية. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الشرع قد طلب تسليم الرئيس السوري السابق ، قال بيسكوف: "ليس لدينا ما نقوله عن في هذا السياق".كما نفى المتحدث باسم الكرملين بحث زيارة محتملة للرئيس إلى خلال اللقاء، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعوات يمكن أن تُوجَّه عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة. (روسيا اليوم)