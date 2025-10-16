Advertisement

تجسس لصالح روسيا وإيران.. سجن حارس في سفارة أميركا في النرويج

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:07
أدين رجل نرويجي كان يعمل حارساً أمنياً في السفارة الأميركية في أوسلو، بالتجسس لصالح روسيا وإيران، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام وسبعة أشهر.
وكان الشاب متهماً بتسريب خطط ومعلومات عن الأنشطة في السفارة الأميركية بين آذار وتشرين الثاني 2024 مقابل تلقيه 10 آلاف يورو من الروس، و0.17 بتكوين (ما يساوي 9900 دولار) من الإيرانيين.

وفي حكمها الذي أُعلِن مساء الأربعاء ونُشر الخميس، اعتبرت محكمة أوسلو أن المعلومات التي تم تسريبها "يمكن استخدامها في سياق أفعال مباشرة وهجمات جسدية على الأشخاص المعنيين". وأضافت أن "المتهم كان يدرك أن كشف هذه المعلومات يمكن أن يضر بمصالح الأمن الأميركي".

وخلال محاكمته، أقر المتهم بالوقائع مؤكداً أنه قام بها احتجاجاً على موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة، لكنه رفض تهمة التجسس التي دين بها، مشدداً على أن المعلومات التي سربها ليست سرية. (العربية) 
