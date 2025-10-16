25
صحة
قد يسبب مضاعفات خطيرة.. ما هو فيروس الميتانيمو البشري؟
Lebanon 24
16-10-2025
|
08:00
ذكر موقع "عربي 21" أن
وزارة التربية والتعليم
في مصر أعلنت أنها اتخذت عدة إجراءات وقائية في كل المدارس على مستوى الجمهورية، بعد ظهور بعض الإصابات بفيروس الميتانيمو
البشري
، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.
وبحسب عيادة "
مايو
كلينيك" ينتقل هذا
الفيروس
الشائع من شخص لآخر في كل أنحاء العالم، ويسبب عادةً مرضًا خفيفًا، باستثناء بعض الفئات الأكثر عرضة للخطر.
قد يجعلك هذا الفيروس تشعر وكأنك مصاب زكام. وقد يُسبب أمراضًا، مثل الخُناق أو التهاب الرئة، بيد أن معظم الأشخاص الذين يصابون به يتعافون بسرعة. ولكن قد يُسبب
فيروس
الميتانيمو البشري مضاعفات خطيرة للبعض.
وقد يصاب بعض الأشخاص بفيروس الميتانومو البشري دون ظهور أي أعراض عليهم. ولكن في حال ظهورها، فإنها عادةً تظهر بعد 3 إلى 6 أيام من الإصابة بالفيروس.
تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بفيروس الميتانيمو البشري لدى الأطفال والبالغين:
- الحُمّى.
- السعال.
- أزيز أو أصوات أخرى من الرئة.
- سيلان الأنف أو احتقانها.
- ضيق النفَس.
وفي حالات أقل شيوعًا، قد يعاني المصابون من:
- تغيرات في الصوت.
- التهاب الحلق.
- الخانوق.
- عدوى في
العين
أو الأذن.
- طفح جلدي يظهر ويختفي.
وللوقاية من خطر الإصابة بعدوى فيروس الميتانيمو البشري، يمكن للأشخاص:
غسل اليدين: اغسل يديك جيدًا وبكثرة بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. وإذا لم يتوفر الماء والصابون، فاستخدم معقمًا كحوليًا لليدين لا يقل تركيز الكحول فيه عن 60%. واحرص على أن يدرك الأصدقاء وأفراد العائلة الذين توجد معهم بانتظام، وخاصة الأطفال، أهمية غسل اليدين.
عدم لمس الوجه: يجب الحرص على إبقاء اليدين بعيدًا عن العينين والأنف والفم، إذ يساعد ذلك في إبعاد الجراثيم عن تلك المواضع.
تنظيف الأسطح: احرص على تنظيف الأسطح كثيرة التعرض للمس بانتظام لتجنب انتشار العدوى نتيجة ملامسة السطح الملوث بالفيروس ثم ملامسة الوجه.
تجنُّب المخالطة مع الأشخاص المصابين بالأعراض: تجنّب المخالطة اللصيقة للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.
