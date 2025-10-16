Advertisement

عربي-دولي

شجار على قبعة ينهي حياة أميركيّ

Lebanon 24
16-10-2025
قُتل سائح أميركي طعنًا فجر الأربعاء في مدينة كاسكايس الساحلية قرب لشبونة، بعد شجار اندلع إثر محاولة ثلاثة رجال لمس قبعة صديقه، بحسب شرطة الأمن العام البرتغالية.
وقعت الحادثة نحو الساعة 3:20 صباحًا في شارع أفونسو سانشيز، عندما تعرض رجل (34 عامًا) للّكم ثلاث مرات بعدما طلب من المقتربين التوقف.
 
اتصل الضحية بصديقه (35 عامًا) الذي كان في ملهى “تاج” القريب، وحين وصل تطور التلاسن إلى عنف.

ذكرت الشرطة أن أحد المشتبه بهم استخدم أداة حادة ووجّه طعنات إلى الرجلين في الوجه والذراعين والظهر، قبل أن يفرّ الثلاثة في سيارة متوقفة.
 
لدى وصول الدوريات، وُجد الرجل البالغ 35 عامًا ممددًا بلا حراك وقد فارق الحياة متأثرًا بطعنة في الظهر، فيما كان صديقه مصابًا بجروح طفيفة في الوجه والمرفق ونُقل إلى مستشفى سانتا ماريا في لشبونة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها على علم بتقارير الهجوم على سائحَين أميركيين ولم تُعلن الهوية بعد.
 
وبحسب تقارير إعلامية، أوقفت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم يخضعون للاستجواب، ويواجه أحدهم تهمة القتل، فيما يتهم الآخران بالمشاركة في الاعتداء. (independent)
