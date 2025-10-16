25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
20
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شجار على قبعة ينهي حياة أميركيّ
Lebanon 24
16-10-2025
|
07:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل سائح أميركي طعنًا فجر الأربعاء في مدينة كاسكايس الساحلية قرب لشبونة، بعد
شجار
اندلع إثر محاولة ثلاثة رجال لمس قبعة صديقه، بحسب شرطة
الأمن العام
البرتغالية
.
Advertisement
وقعت الحادثة نحو الساعة 3:20 صباحًا في شارع أفونسو
سانشيز
، عندما تعرض رجل (34 عامًا) للّكم ثلاث مرات بعدما طلب من المقتربين التوقف.
اتصل الضحية بصديقه (35 عامًا) الذي كان في ملهى “تاج” القريب، وحين وصل تطور التلاسن إلى عنف.
ذكرت الشرطة أن أحد المشتبه بهم استخدم أداة حادة ووجّه طعنات إلى الرجلين في الوجه والذراعين والظهر، قبل أن يفرّ الثلاثة في سيارة متوقفة.
لدى وصول الدوريات، وُجد الرجل البالغ 35 عامًا ممددًا بلا حراك وقد فارق الحياة متأثرًا بطعنة في الظهر، فيما كان صديقه مصابًا بجروح طفيفة في الوجه والمرفق ونُقل إلى مستشفى
سانتا
ماريا في لشبونة.
وقالت
وزارة الخارجية الأميركية
إنها على علم بتقارير الهجوم على سائحَين أميركيين ولم تُعلن الهوية بعد.
وبحسب تقارير إعلامية، أوقفت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم يخضعون للاستجواب، ويواجه أحدهم تهمة القتل، فيما يتهم الآخران بالمشاركة في الاعتداء. (independent)
مواضيع ذات صلة
إصابة قاتلة تُنهي حياة لاعب جمباز
Lebanon 24
إصابة قاتلة تُنهي حياة لاعب جمباز
16/10/2025 17:17:00
16/10/2025 17:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. حادثة غرق تنهي حياة طفلة!
Lebanon 24
في لبنان.. حادثة غرق تنهي حياة طفلة!
16/10/2025 17:17:00
16/10/2025 17:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل
Lebanon 24
في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل
16/10/2025 17:17:00
16/10/2025 17:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. متقاعد في قوى الأمن يُنهي حياته
Lebanon 24
في لبنان.. متقاعد في قوى الأمن يُنهي حياته
16/10/2025 17:17:00
16/10/2025 17:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
وزارة الخارجية الأميركية
وزارة الخارجية
الأمن العام
البرتغالية
البرتغالي
البرتغال
سانشيز
سانتا
تابع
قد يعجبك أيضاً
جائحة جديدة قد تضرب الصين.. مخاوف من متحور خطير من "الانفلونزا"
Lebanon 24
جائحة جديدة قد تضرب الصين.. مخاوف من متحور خطير من "الانفلونزا"
10:00 | 2025-10-16
16/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق نتنياهو على اغتيال الغماري
Lebanon 24
هكذا علّق نتنياهو على اغتيال الغماري
09:54 | 2025-10-16
16/10/2025 09:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: تسليم الرفات لم يبلغ المستوى الكافي
Lebanon 24
إسرائيل: تسليم الرفات لم يبلغ المستوى الكافي
09:12 | 2025-10-16
16/10/2025 09:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على استشهاده.. هذه أبرز المعلومات عن السنوار
Lebanon 24
بعد عام على استشهاده.. هذه أبرز المعلومات عن السنوار
09:00 | 2025-10-16
16/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن تم استهدافه أواخر آب.. وفاة رئيس أركان الحوثيين فمن هو؟
Lebanon 24
بعد أن تم استهدافه أواخر آب.. وفاة رئيس أركان الحوثيين فمن هو؟
08:42 | 2025-10-16
16/10/2025 08:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-10-16
جائحة جديدة قد تضرب الصين.. مخاوف من متحور خطير من "الانفلونزا"
09:54 | 2025-10-16
هكذا علّق نتنياهو على اغتيال الغماري
09:12 | 2025-10-16
إسرائيل: تسليم الرفات لم يبلغ المستوى الكافي
09:00 | 2025-10-16
بعد عام على استشهاده.. هذه أبرز المعلومات عن السنوار
08:42 | 2025-10-16
بعد أن تم استهدافه أواخر آب.. وفاة رئيس أركان الحوثيين فمن هو؟
08:17 | 2025-10-16
اليوم.. عاصفة شمسية قوية جداً ستضرب الأرض
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
16/10/2025 17:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 17:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 17:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24