اليوم.. عاصفة شمسية قوية جداً ستضرب الأرض

أصدرت الأميركية (NOAA) تحذيرا من عاصفة جيومغناطيسية متوسطة (G2) يوم الخميس الموافق 16 تشرين الأول.وتنشأ العواصف الجيومغناطيسية عندما تطلق الشمس سحبا من الجسيمات المشحونة، تعرف باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs)، وتصطدم بالمجال المغناطيسي للأرض، ما يؤدي إلى تموّج وتذبذب في المجال المغناطيسي الأرضي.وانطلقت هذه الانبعاثات بين 11 و13 تشرين الأول. وصرحت عالمة الطقس الفضائي : "تصل العواصف ابتداء من منتصف نهار 15 تشرين الأول، وقد تستمر آثارها حتى أوائل 17 تشرين الأول، بافتراض عدم إرسال الشمس أي عواصف جديدة موجهة نحو الأرض".وأضافت أن الانفجار الكتلي الإكليلي الأول سيُحدث اضطرابا خفيفا، لكن الانفجارات الثلاثة التالية متداخلة، ما قد يضاعف آثارها عند وصولها بسرعة.ومن المتوقع أن تستمر عاصفة أضعف (G1) حتى يوم الجمعة، مع تأثير محدود. (روسيا اليوم)