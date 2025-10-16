24
صحة
جائحة جديدة قد تضرب الصين.. مخاوف من متحور خطير من "الانفلونزا"
Lebanon 24
16-10-2025
|
10:00
A-
A+
ذكر موقع "
روسيا اليوم
" أن باحثين في
الصين
أثاروا مخاوف متزايدة من احتمال انتشار متحور مثير للقلق من الإنفلونزا قادر على الانتقال من الماشية إلى البشر.
وأظهرت دراسة حديثة أن فيروسا يعرف باسم الإنفلونزا D (IDV)، يشهد تحورات قد تمكّنه من تجاوز الحاجز الحيواني والانتشار بين البشر.
قاد فريق من معهد تشانغتشون للأبحاث البيطرية الدراسة التي ركزت على سلالة محددة من
الفيروس
تعرف باسم D/HY11، والتي رُصدت لأول مرة في الماشية
شمال شرق
الصين عام 2023.
وأوضحت النتائج أن هذا المتحور ينمو ويتكاثر في خلايا مجرى الهواء
البشري
وفي أنسجة حيوانية متعددة، ما يشير إلى احتمال تكيّفه مع البيئة البشرية.
وخلال التجارب، تبيّن أن الفيروس قادر على الانتقال عبر الهواء بين الحيوانات، بما في ذلك القوارض والنمس دون أي تلامس مباشر، ما يرجّح إمكانية انتقاله جوا بين الأشخاص في
المستقبل
.
وأظهرت فحوصات
الدم
أن نحو 74% من سكان شمال شرق الصين لديهم أجسام مضادة للفيروس، ما يدل على تعرض واسع له، بينما بلغت النسبة 97% بين من ظهرت عليهم أعراض تنفسية. ومع ذلك، لم يُحسم بعد ما إذا كانت العدوى تنتقل من إنسان إلى آخر أم أن الحالات الحالية ناتجة عن انتقال مباشر من الحيوانات.
وأكد الفريق البحثي في دراسته أن: "تفشي
فيروس
الإنفلونزا D يُحتمل أن يكون قد تحول إلى مشكلة مستمرة تصيب الماشية والبشر على حد سواء".
