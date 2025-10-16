Advertisement

عربي-دولي

هكذا علّق نتنياهو على اغتيال الغماري

Lebanon 24
16-10-2025 | 09:54
علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اغتيال رئيس هيئة الأركان التابعة للحوثيين محمد عبد الكريم الغماري، قائلاً: "تمت تصفية رئيس أركان آخر في سلسلة قادة الإرهاب الذين سعوا لإيذائنا، وسنصل إليهم جميعًا". 
