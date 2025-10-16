باكستان: الكرة في ملعب حكومة طالبان الأفغانية للتوصل لهدنة دائمة

Advertisement

اعتبر رئيس الوزراء في اليوم الثاني من الهدنة مع ، أن " في ملعب" حكومة الأفغانية لتصبح هذه الهدنة دائمة.وقال شريف خلال اجتماع لحكومته: "أمس وافقنا على وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 48 ساعة"، مضيفاً "إن كانوا يرغبون في حل المشاكل وتلبية مطالبنا الفعلية، فنحن مستعدون لاستقبالهم. الكرة في ملعبهم".يأتي هذا بينما حثت باكستان وأفغانستان اليوم على "وضع حد دائم للأعمال القتالية" حماية للمدنيين بعد أيام من القتال الذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في الدولتين وإصابة مئات آخرين. (العربية)