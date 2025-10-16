24
باكستان: الكرة في ملعب حكومة طالبان الأفغانية للتوصل لهدنة دائمة
16-10-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس الوزراء
الباكستاني
شهباز شريف
في اليوم الثاني من الهدنة مع
أفغانستان
، أن "
الكرة
في ملعب" حكومة
طالبان
الأفغانية لتصبح هذه الهدنة دائمة.
وقال شريف خلال اجتماع لحكومته: "أمس وافقنا على وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 48 ساعة"، مضيفاً "إن كانوا يرغبون في حل المشاكل وتلبية مطالبنا الفعلية، فنحن مستعدون لاستقبالهم. الكرة في ملعبهم".
يأتي هذا بينما حثت
الأمم المتحدة
باكستان وأفغانستان اليوم على "وضع حد دائم للأعمال القتالية" حماية للمدنيين بعد أيام من القتال الذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في الدولتين وإصابة مئات آخرين. (العربية)
