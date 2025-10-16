Advertisement

عربي-دولي

باكستان: الكرة في ملعب حكومة طالبان الأفغانية للتوصل لهدنة دائمة

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1430257-638962338397794567.jpg
Doc-P-1430257-638962338397794567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في اليوم الثاني من الهدنة مع أفغانستان، أن "الكرة في ملعب" حكومة طالبان الأفغانية لتصبح هذه الهدنة دائمة.
Advertisement

وقال شريف خلال اجتماع لحكومته: "أمس وافقنا على وقف مؤقت لإطلاق النار يستمر 48 ساعة"، مضيفاً "إن كانوا يرغبون في حل المشاكل وتلبية مطالبنا الفعلية، فنحن مستعدون لاستقبالهم. الكرة في ملعبهم".

يأتي هذا بينما حثت الأمم المتحدة باكستان وأفغانستان اليوم على "وضع حد دائم للأعمال القتالية" حماية للمدنيين بعد أيام من القتال الذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص في الدولتين وإصابة مئات آخرين. (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية حكومة طالبان الأفغانية: الوضع على الحدود مع باكستان طبيعي في الوقت الراهن
lebanon 24
16/10/2025 19:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الحكومة الأفغانية: باكستان انتهكت المجال الجوي الأفغاني وقصفت سوقا وتعدت على أراضي العاصمة كابل
lebanon 24
16/10/2025 19:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب وضاح الصادق: هناك مصلحة سياسية بتأجيل الانتخابات النيابية ويجري رمي الكرة في ملعب الحكومة
lebanon 24
16/10/2025 19:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1400
lebanon 24
16/10/2025 19:41:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الباكستاني

شهباز شريف

أفغانستان

الكرة

الهد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-10-16
12:00 | 2025-10-16
11:54 | 2025-10-16
11:23 | 2025-10-16
11:20 | 2025-10-16
10:31 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24