عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات جديدة للحظة اغتيال السنوار... شاهدوها

Lebanon 24
16-10-2025 | 11:23
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطعي فيديو يوثّقان لحظة اغتيال يحيى السنوار، وقال: "السنوار مقتولًا مقهورًا مهزومًا منبوذًا".


وأضاف: "في مثل هذا اليوم قبل عام قضي على يحيي السنوار عندما حاول الفرار والاختباء داخل مبنى في حي تل السلطان في رفح حيث عثر في المباني المجاورة للمكان على عشرات قطع الأسلحة وفتحات أنفاق لتقوم القوات بتدمير المبنى وتلك المجاورة له".


افيخاي ادرعي

يحيى السنوار

يي السنوار

إسرائيل

السنوار

باسم ال

افيخاي

